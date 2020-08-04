Samanyolu Haber /Dünya / İtalya'da 1.4 milyon kişide antikor oluştuğu düşünülüyor /04 Ağustos 2020 14:57

İtalya'da 1.4 milyon kişide antikor oluştuğu düşünülüyor

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 12 artarak 35 bin 166'ya yükseldi. Ülkede 1.4 milyon kişide Kovid-19'a karşı antikor geliştiği açıklandı.

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İtalya Sağlık Bakanlığı, ülkedeki Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgileri açıkladı.

İtalya'da son 24 saatte 159 yeni vaka kaydedildi. Son bir haftadır günlük 200'ün üzerinde seyreden vaka sayısı, zaman zaman 400'e dayanmıştı.

Ülkedeki aktif koronavirüs vaka sayısı 12 bin 474 oldu. Salgının başlamasından bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların toplam sayısı ise 248 bin 229'a ulaştı.

İyileşenlerin sayısı bugün 129 artışla 200 bin 589'a çıktı.

Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 12 artarak 35 bin 166'ya yükseldi.

İtalya'da bugüne kadar 6 milyon 940 bin 801 test yapıldı.

Ayrıca Sağlık Bakanlığı'nın İtalya Ulusal İstatistik Enstitüsü (ISTAT) ile yaptığı çalışmada, serolojik testler neticesinde ülkede 1.4 milyon kişide Kovid-19'a karşı antikor gelişmiş olduğu saptandı.
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