Samanyolu Haber /Dünya / İtalya'da 10 bin 874 yeni vaka tespit edildi /21 Ekim 2020 19:41

İtalya'da 10 bin 874 yeni vaka tespit edildi

İtalya'da korona virüsü nedeniyle 89 kişi öldü ve 10 bin 874 kişi enfekte oldu. En çok vaka görülen iki bölgeden Campania'da geceleri sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Lombardiya'daki belediye başkanları da sokağa çıkma yasağı için hükümete başvurdu.

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İtalya'da son 24 saatte 10 bin 874 yeni korona virüsü (Covid-19) vakası tespit edildi ve toplam vaka sayısı 434 bin 449'a yükseldi.Aktif hasta sayısı 142 bin 739'a, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı da 73 kişi artarak 870'e çıktı.

Virüs nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 89 artarak 36 bin 705'e yükselirken, iyileşenlerin sayısı 2 bin 46 artarak 255 bin 5'e ulaştı.

İKİ BÖLGEDE GECE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GELİYOR

İtalya'da salgının ikinci dalgasında en çok vakanın çıktığı iki bölge Lombardiya ve Campania, geceleri sokağa çıkma yasağı uygulamaya hazırlanıyor.

Kuzeydeki Lombardiya Bölgesi'ndeki kentlerin belediye başkanları, gece 23.00 ile 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanması konusunda merkezi hükümete başvurdu.

Güneydeki Campania Bölgesi de 23 Ekim'den itibaren geceleri sokağa çıkma yasağı uygulayacak.Campania Bölgesel Yönetim Başkanı Vincenzo De Luca yaptığı açıklamada, "Ekim'in son haftasından başlatmayı düşünüyorduk ama bunu öne çekiyoruz. Bulaşmayı kontrol altına almak için tüm aktiviteler 23.00'te sonlandırılacak" dedi.

Kuzeydeki bir diğer bölge Piyemonte'de de hafta sonlarında alışveriş merkezlerinin kapatılması kararı alındı.
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