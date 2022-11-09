Samanyolu Haber /Gündem / İtalya'da 5,7 büyüklüğünde deprem /09 Kasım 2022 13:21

İtalya'da 5,7 büyüklüğünde deprem

İtalya'nın Rimini komünü kıyılarında 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 7 kilometre derinlikte yaşandığı belirtildi. Depremde herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

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İtalya’nın Rimini komünü kıyılarında 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İtalya Deprem ve Volkanoloji Enstitüsünden (INGV) yapılan açıklamaya göre İtalya’nın Marche bölgesinin Pesaro ve Urbino illeri açıklarında yerel saatle 07.07’de 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 7 kilometre derinlikte kaydedilen depremde şu ana kadar can kaybı olmadı.

OKULLAR KAPATILDI, DEMİRYOLU TRAFİĞİ ASKIYA ALINDI

Önlem olarak Pesaro ve diğer yakın bölgelerdeki okullar kapatılırken, Adriyatik kıyısı boyunca Pesaro'dan geçen demiryolu trafiği de askıya alındı.

DEPREMİN ARDINDAN 3 ARTÇI SARSINTI YAŞANDI

Depremin ardından 4.0, 3.4, 3.7 büyüklüğünde artçı sarsıntılar da meydana geldi. Deprem İtalya'da Bologna, Romagna ve başkent Roma'nın yanı sıra Vatikan, Hırvatistan, San Marino, Slovenya ve Bosna Hersek’te de hissedildi. İlerleyen saatlerde ve günlerde daha fazla artçı sarsıntı olabileceği konusunda uyarıda bulunuldu.

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamada da depremin Rimini komünü açıklarında meydana geldiği belirtilmişti.
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