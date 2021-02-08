Samanyolu Haber /Dünya / İtalya'da 7 binden fazla yeni vaka ve 307 can kaybı daha /08 Şubat 2021 22:16

İtalya'da 7 binden fazla yeni vaka ve 307 can kaybı daha

Koronavirüsten en çok etkilenen ülkelerden birisi olan İtalya'da son 24 saat için 7 binden fazla yeni vaka tespit edildiği ve 307 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

SHABER3.COM

İtalya’da son 24 saatte 7 bin 970 kişide daha Koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği ve 307 kişinin daha yaşamını yitirdiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 644 bin 707’ye yükseldi.

İtalya’da son 24 saatte 7 bin 970 yeni Koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 307 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 2 milyon 644 bin 707’ye, toplam can kaybı ise 91 bin 580’e ulaştı. Ülkede toplamda 2 milyon 133 bin 523 kişinin virüsü yenerek iyileştiği ve 419 bin 604 de aktif vaka olduğu bildirildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İtalya'da 7 binden fazla yeni vaka ve 307 can kaybı daha Sonraki Haber >>

TRT’den vatandaşa tüyo: Çöpten nasıl yemek yenilir!

TRT’den vatandaşa tüyo: Çöpten nasıl yemek yenilir!

Timsahın köpek balığını yediği anlar sosyal medyada viral oldu

Timsahın köpek balığını yediği anlar sosyal medyada viral oldu

Deniz aslanları Avustralya'da bir gemiye otostop çekmiş

Deniz aslanları Avustralya'da bir gemiye otostop çekmiş

Lastiği patlayan şoför neye uğradığını şaşırdı

Lastiği patlayan şoför neye uğradığını şaşırdı

Buzlu göle atlamak pahalıya mal oldu

Buzlu göle atlamak pahalıya mal oldu

Bülent Arınç'tan AKP'ye veryansın!

Bülent Arınç'tan AKP'ye veryansın!

Baraj patladı, sel her şeyi önüne katıp götürdü

Baraj patladı, sel her şeyi önüne katıp götürdü

Milyoner yarışmasında 'bu gerçek mi?' dedirten soru

Milyoner yarışmasında 'bu gerçek mi?' dedirten soru

Hizmet Gönüllüsü Süleyman Çoban gurbette vefat etti

Hizmet Gönüllüsü Süleyman Çoban gurbette vefat etti

AKP'ye oy verdiğini söyleyen vatandaş: "Açlıktan geberiyoruz!"

AKP'ye oy verdiğini söyleyen vatandaş:
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:35:20