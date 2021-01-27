İtalya'da bir doktor, pandeminin zirve döneminde yatakları boşaltmak için en az iki hastayı öldürmekten gözaltında

Koronavirüsün en ağır vurduğu ülkelerden İtalya'da bir doktor, pandeminin doruğa vardığı dönemde yatakları boşaltmak için en az iki hastayı öldürmek suçlamasıyla gözaltına alındı.

İtalyan savcıların hazırladığı iddianamede Carlo Mosca isimli 47 yaşındaki doktor, Mart 2020'de Lombardiya bölgesindeki bir hastanede tedavi gören Natale Bassi (61) ve Angelo Paletti'yi (80) aşırı dozda anestezi vererek öldürmekle itham edildi.

Hemşirelerin mesajlaşmaları kanıt oluşturdu

Hemşireler arasındaki WhatsApp mesajlaşmalarında, 'deli' diye niteledikleri Mosca'nın başhekimi olduğu acil serviste yatak boşaltmak için hastaları öldürdüğüne dair şüphelerini dile getirdikleri belirtildi.





3 hastanın daha ölümleri soruşturuluyor

Mosca'nın cinayetlerini örtbas etmek için hastaların tıbbi kayıtlarını değiştirdiği iddiaları üzerinden başka 3 hastanın daha ölümlerinin polis tarafından soruşturulduğu aktarıldı.





Mantua'daki evinde ev hapsine alınan Mosca, hakkındaki suçlamaları 'temelsiz' diyerek reddetti.





Entübe etmediği halde anestezi yaptı

İddianameye göre doktor kurbanlarına acilde Kovid-19 hastaları entübe edilirken kullanılan Süksinilkolin ve Propofol gibi anestezik materyalleri tatbik etti. Ancak kurbanlar entübe edilmediğinden, Mosca'nın bu anestezik materyalleri kullanması için bir neden yoktu.





Mosca hakkında Nisan 2020'de yapılan anonim bir şikayetin ardından WhatsApp mesajlarına el koyan savcılara göre, mesajlar, doktorun hemşireleri kendisiyle işbirliğine zorlama girişimlerini gözler önüne seriyor.







