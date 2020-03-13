Samanyolu Haber /Dünya / İtalya'da bir gün içinde koronavirüsten 250 yeni ölüm /13 Mart 2020 22:25

İtalya'da bir gün içinde koronavirüsten 250 yeni ölüm

Çin'den ortaya çıkarak dünyaya yayılan koronavirüs İtalya'da ölümlere neden olmaya devam ediyor. Bir gün içinde virüs nedeniyle 250 ölüm vakasının yaşandığı ülkede toplam can kaybı sayısının ise 1266 olduğu ifade edildi.

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Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve 116'dan fazla ülkeye yayılan yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgını, İtalya'yı etkisi altına almaya devam ediyor. Ticari faaliyetlerin kısmen durdurulduğu ülkede, virüs nedeniyle bir günde 250 kişi daha hayatını kaybederken, ölü sayısı 1266'ya yükseldi.

AFP'nin haberine göre, dünyada Çin'den sonra Koronavirüs'ten en çok etkilenen ülke olan İtalya'da son 24 saatte 250 kişinin hayatını kaybetmesiyle bir günde yaşanan en çok ölüm vakası gerçekleşti. Toplam vaka sayısı ise 17 bin 660'a yükseldi.

İtalya Sivil Savunma Ajansı tarafından yapılan açıklamada, karantinaya altına alınan toplam vaka sayısının 15 bin 113'ten 17 bin 660'a yükseldiği belirtildi.

Dünya genelinde ise Koronavirüs nedeniyle, 5 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de ise tespit edilen 5 Koronavirüs vakası bulunuyor.
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