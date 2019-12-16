Samanyolu Haber /Dünya / İtalya'da bomba paniği: Şehir tahliye edildi! /16 Aralık 2019 10:41

İtalya'da bomba paniği: Şehir tahliye edildi!

İtalyan gazetesi Corriere della Sera’nın aktardığı haberde ülkenin güneyindeki Brindisi kentinde yaşayanların yaklaşık 54.000’i bugün tahliye edildi. İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma patlamamış bir bomba bulunmasının ardından teyakkuza geçen İtalyan yetkililer son yılların en büyük tahliyesini gerçekleştirdi.

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Yerel basın İtalyan ordusundan ve güvenlik güçlerinden oluşan ekibin imha çalışmalarını tamamladığını ve bombanın etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Şehrin merkezi bir noktasında bulunan bombanın 1.617 metre çapındaki bütün binalar ve yerleşim yerleri boşaltıldı. Kentin yüzde 60’ı tahliye edilirken yetkililer, bir sinema salonunun tadilatı sırasında bombanın keşfedildiğini aktardı.

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Bir metre uzunluğundaki ve 40 kilogramlık dinamit bulunan bombanın İngiliz yapımı olduğu açıklandı. Yetkililer şehirdeki havalimanı, tren istasyonu, iki hastane ve bir cezaevinin de tahliye edildiğini duyurdu.

İtalya ordusu resmi Twitter hesabından özel sistemlerle bombanın etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Uluslararası basının büyük ilgi gösterdiği olayla ilgili İtalyan ordusu bir açıklama yaptı. İtalyan ordusu tarafından sosyal medyada yapılan açıklamada bomba imha sürecinin 40 dakika sürdüğü ve sorunsuzca tamamlandığı belirtildi.

Yetkililer bu işlemden sonra bölgede yaşayanların evlerine girebileceğini duyurdu.

İtalyan ordusu, bomba imha sürecini büyük bir titizlikle tamamladığını duyurdu.

İkinci Dünya Savaşı sırasında faşist İtalyan yönetimi altında kilit bir konumda bulunan Brindisi, askeri limanlara sahipti. İkinci Dünya Savaşı sırasında İngilizlerin bombaladığı bölge İtalya’nın en stratejik noktalarından birisiydi.
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