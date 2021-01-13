İtalya'da büyük mafya davası

Kalabriya bölgesinde doğan ve Avrupa'nın en büyük mafya organizasyonu olarak kabul edilen 'Ndrangheta davasında sanıklar, çarşamba günü Lamezia Terme'de özel olarak hazırlanan mahkeme salonunda hakim karşısına çıkacak.







400 avukat savunma yapacak





Rinascita-Scott olarak adlandırılan davada 355 sanığı savunmak için 400 avukat görev alacak.





Organizasyonun sessizlik yasalarını kırarak klanın uzun süredir saklı kalmış sırlarının aydınlanması için 900'ü aşkın tanığın yanı sıra 58 de devlet yetkilisi de tanık olarak dinlenecek.





Aralık 2019'da İtalya'nın farklı bölgelerinin yanı sıra Almanya, İsviçre ve Bulgaristan'da yapılan polis operasyonlarında, aralarında politikacı ve iş insanlarının bulunduğu 330 kişi tutuklanmış, 416 kişi hakkında soruşturma açılmıştı.





Başsavcı: Dünyanın en tehlikeli ve en zengin organize suç örgütü





Catanzaro Başsavcısı Nicola Gratteri, dava öncesinde basın mensupları ile bir araya geldi. Başsavcı, örgütün yılda 50 milyar euro (yaklaşık 456 milyar TL) bir para akışını kontrol ettiğini belirterek, "Tüm kıtalarda faaliyet gösteren 'Ndrangheta, uzmanlar tarafından dünyanın en tehlikeli ve en zengin organize suç örgütü olarak görülüyor. Avrupa'ya yapılan kokain kaçakçılığında neredeyse tekel konumundalar" ifadelerini kullandı.





30 yıldır polis korumasında yaşayan Başsavcı Gratteri, Kalabriyalı olması nedeniyle organizasyonu içerden tanıdığını, "Okula giderken sınıf arkadaşlarımın arasında mafya babalarının çocukları da vardı. Bazı arkadaşlarım sonradan 'Ndrangheta'ya katıldı ve uyuşturucu kaçakçılığına başladı." sözleriyle anlattı.





İtalya'da bugüne kadar yapılan en büyük çaplı mafya davası 1986 ve 1987 yıllarında Sicilya mafyası Cosa Nostra liderleri ve üyelerine karşı açılmıştı.





475 kişinin yargılandığı davadan sonra Palermo anti mafya başsavcıları Giovanni Falcone ve Paolo Borsellino, düzenlenen bombalı suikastler sonucu hayatlarını kaybetmişti.