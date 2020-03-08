Samanyolu Haber /Dünya / İtalya'da büyük panik... Venedik dahil 14 kent karantinaya alındı /08 Mart 2020 11:15

İtalya'da büyük panik... Venedik dahil 14 kent karantinaya alındı

İtalya’da Başbakan Giuseppe Conte, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasının önüne geçmek için yoğun olarak görüldüğü Lombardiya Bölgesi ve 14 kenti, giriş-çıkışlara kısıtlama getiren sıkı bir güvenlik rejimi uygulayarak karantinaya aldıklarını açıkladı.

SHABER3.COM

Covid-19 bulaşanların sayısının 5 bin 883'ü bulduğu ve 233 kişinin hayat kaybettiği İtalya’da hükumet, virüsün yayılmasının önüne geçebilmek için özellikle kuzeydeki Lombardiya bölgesi ve bazı kentler için olağanüstü önlemleri görüştü.

Başbakan Conte, gece geç saatlerde başbakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, Covid-19’un ilk görüldüğü 10 kadar beldeyi kapsayan kırmızı bölge uygulamasını genişlettiklerini ifade ederek, "İki bölge oluşturduk. Bunlardan biri Lombardiya'yı, diğeri de farklı illeri ilgilendiriyor. Bu iki bölgeye daha sıkı bir güvenlik rejimi uygulayacağız ve giriş-çıkışlara yönelik bir kısıtlama olacak." diye konuştu.

Bu iki alana sadece acil durumlar için giriş-çıkışlara izin verileceğini, mutlak bir yasak olmadığını aktaran Conte, Lombardiya bölgesi haricindeki 14 kentin Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano Cusio Ossola, Vercelli, Padova, Treviso ve Venedik olduğunu açıkladı.

Şu andan itibaren ateşi 37.5 derece üstünde ve solunum enfeksiyonu olanların test sonuçlarına bakılmaksızın şiddetle evde kalmalarının tavsiye edildiğini dile getiren İtalya Başbakanı, virüsün yayılmasını önlemek ve hastanelere yüklenmekten kaçınmak için karantinadaki kişilere hareket kısıtlaması getirdiklerini kaydetti.

Conte, karantinaya alınan bu bölgelerde spor müsabakalarının seyircisiz oynanacağını, onun dışındaki bütün kamusal alandaki etkinliklerin durdurulduğunu bildirdi.

Karantina altındaki yerlerde okullar 3 Nisan'a dek tatil

Karantina bölgelerinde müze, sinema, kültür merkezleri, kayak merkezleri, havuz ve spor salonları kapatıldığını aktaran Conte, kapatılmayan bar, restoran ve kafe gibi tesislerin asgari 1 metre şartına uyması gerektiğini kaydetti. Karantinaya alınan tüm yerlerde okulların 3 Nisan'a kadar tatil edildiğini açıklayan Başbakan Conte, ayrıca kendileri kararname üzerinde çalışırken, bunun basına sızmasına tepki gösterdi.

Conte: Bu kararın tüm siyasi sorumluluğunu üzerime alıyorum

Başbakan Conte, "Bu yayın, hükumetin çalışmalarının doğruluğunu ve İtalyanların güvenliğini etkiler. Bu yayın, belirsizlik, güvensizlik, karışıklık yarattı ve bu kabul edilemez. Tüm bu kararların kaos yaratacağının farkındayız ama hepimiz, hem başkalarını hem kendi sağlığımızı korumalıyız. Bu kararın tüm siyasi sorumluluğunu üzerime alıyorum. Hep birlikte bunun üstesinden geleceğiz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Conte’nin açıkladığı kararların imzalayacağı kararnamede yer alacağı ve resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe gireceği belirtildi.

Kararname Lombardiya'da panik oluşturdu

Hükümetin çıkarmayı düşündüğü yeni kararnamenin akşam saatlerinde basına yansımasının ardından özellikle Lombardiya Bölgesi’nde çok sayıda kişinin karantina uygulaması başlamadan bölgeden ayrılmak üzere tren garlarına akın ettiği bildirildi.

?İtalya’nın koronavirüsten en çok etkilenen bölgesi olan Lombardiya’da son iki haftada 154 kişi öldü. Kovid-19 sadece bu bölgede toplam 3 bin 420 kişiye bulaştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İtalya'da büyük panik... Venedik dahil 14 kent karantinaya... Sonraki Haber >>

Türkiye'de adalete aç, şiddete tokuz

Türkiye'de adalete aç, şiddete tokuz

Türkiye'deki kadınların yaşadıklarını anlattılar

Türkiye'deki kadınların yaşadıklarını anlattılar

Moskova'daki zirveden ilginç görüntüler

Moskova'daki zirveden ilginç görüntüler

Avrupa'nın çeşitli şehirlerinde eylemler var

Avrupa'nın çeşitli şehirlerinde eylemler var

Korona virüsten korunmak için buldukları ilginç yöntem

Korona virüsten korunmak için buldukları ilginç yöntem

Yunanistan ekipleri göçmenlere sert müdahale etti

Yunanistan ekipleri göçmenlere sert müdahale etti

Dikkatsiz sürücü metronun altında kaldı

Dikkatsiz sürücü metronun altında kaldı

Karantinadaki gemiye operasyon

Karantinadaki gemiye operasyon

Fırtınada binanın çatısı uçtu

Fırtınada binanın çatısı uçtu

Havai Fişek kamyonu devrilince

Havai Fişek kamyonu devrilince
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:14:14