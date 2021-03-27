Samanyolu Haber /Gündem / İtalya'da deprem /27 Mart 2021 17:50

İtalya'da deprem

Adriyatik Denizi'nin İtalya açıklarında meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem korku yarattı. Depremin merkez üssü, İtalya'nın Vieste ilçesine 68 kilometre olarak açıklandı.

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Adriyatik Denizi'nde bugün yerel saatle 14.47'de bir deprem meydana geldi.

5.9 büyüklüğündeki sarsıntının merkez üssü, İtalya'nın Vieste ilçesine 68 kilometre mesafede. Yerin iki kilometre altında gerçekleşen depremin, Adriyatik'in diğer kıyısındaki Hırvatistan'a uzaklığı ise, 120 kilometre.

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) verilerine göre, deprem İtalya ve Hırvatistan'ın yanı sıra Arnavutluk, Karadağ, Bosna Hersek, Yunanistan ve Slovenya gibi ülkelerde de hissedildi.

Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) ise, depremin büyüklüğünü 5.5 olarak verdi.
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