Samanyolu Haber /Gündem / İtalya'da durum gittikçe kötüleşiyor /14 Mart 2020 20:37

İtalya'da durum gittikçe kötüleşiyor

Corona virüsü dünyayı kasıp kavurmaya devam ediyor. Hastalığın merkezi haline gelen İtalya'da bugün 175 kişinin daha hayatını kaybettiği bildirildi.

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 Toplam ölüm sayısı 1441'e yükselirken bugün açıklanan yeni vaka sayısı 3497 oldu. Yeni vakalarla birlikte ülkedeki toplam vaka sayısı 21157'ye yükseldi.

Corona virüsünün dünyada en çok görüldüğü ikinci ülke olan İtalya’dan acı haberler gelmeye devam ediyor.Ülkedeki vaka sayısına bugün 3497 kişi daha eklendi. 

Yetkililer yine bugün 175 kişinin Corona virüsü nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu. Son verilere göre ülkedeki ölümlerin sayısı 1441’e yükselmiş oldu.

Erdoğan ile Aliyev arasındaki görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

Ayrıca, Corona virüsüne karşı alınan önlemler çerçevesinde kargo hariç karşılıklı kara ve hava yolu ulaşımının geçici süreyle durdurulması kararlaştırıldı.
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