İtalya'da festivali kana bulamaya hazırlanan 2 Türk makinalı tüfeklerle yakalandı

İtalya’nın Viterbo kentinde düzenlenen Santa Rosa Festivali sırasında 2 Türk, makineli tüfek e tabancalarla kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerin ‘Barış Boyun’ ile bağlantıları araştırılırken, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni de polisin başarılı operasyonunu tebrik etti.





İtalyan basını 2 Türk vatandaşının tüfek ve çeşitli silahlarla yakalanarak tutuklanlasının ardından, şahısların, ayrıntılı bir plan hazırlayarak saldırıya hazırlandığını yazdı.





Biri 22, diğeri 40 yaşında olan şüphelilerin odasından hafif makineli tüfek, bir tabanca ve üç şarjör çıktı.





Söz konusu festivale Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Antonio Tajani’nin yanı sıra İsrail büyükelçisi, Bakan Alessandro Giuli, Forza Italia Senatörü Maurizio Gasparri ve iş programı nedeniyle Roma’da bulunan Başbakan Meloni'nin kardeşi ve siyasetçi Arianna Meloni de katılmıştı.





Terör saldırısı ihtimali üzerinde durulurken, tutuklanan şüphelilerin geçen ocakta İtalya’da yakalanan ve iadesi reddedilen Türk suç örgütü lideri Barış Boyun ile bağlantılı olabileceği öne sürüldü.





BARIŞ BOYUN'UN KANLI PLANI HATIRLATILDI

Barış Boyun’un Türkiye’de bir alüminyum fabrikasına intihar saldırısını düzenlenmesinin planladığı belirtilirken, yetkililer bu girişim de Türk emniyet birimlerinin müdahelesiyle önlendiğini hatırlattı.





Lazio’daki güvenlik komitesi, olay sonrası acil olarak toplandı. Özel timler, keskin nişancılar ve patlayıcı arama köpekleri bölgeye konuşlandırıldı.





MELONI’DEN POLİS EKİPLERİNE TEBRİK

İtalya Başbakanı Meloni de sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, “Macchina di Santa Rosa festivalinden sadece birkaç saat önce Viterbo’da 2 silahlı Türk vatandaşını tutuklamak için gösterdikleri hızlı müdahale için polisi ve İçişleri Bakanı Piantedosi’yi tebrik ediyorum. Bu kararlı operasyon, UNESCO tarafından insanlığın somut olmayan kültürel mirası olarak kabul edilen ve Viterbo halkı ile birçok İtalyan’ın derinden hissettiği asırlık bir geleneği güvenli şekilde kutlamamızı sağladı” diye yazdı.