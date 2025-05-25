İtalya'da 'Gazze için 50 bin kefen' eylemi: Balkonlara, pencerelere beyaz çarşaflar asıldı

Başkent Roma'nın yanı sıra Milano, Floransa, Bologna gibi çok sayıda şehir ve kasabada dün balkonlara, pencerelere kefen simgesi olarak beyaz çarşaf ve örtüler asıldı.





Kampanyaya öncülük edenler, Gazze'de İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısına atıfla 50 bin çarşaf asılmasını amaçlıyor.





BBC Türkçe'nin haberine göre açık bir mektupla eylemi başlatanlardan akademisyen-yazar Tomaso Montanari, en az 200 belediyeden katılım geldiğini söyledi.





Montanari eylemin amacını, "Herkes görsün diye, kimse 'bilmiyordum' demesin diye" şeklinde açıkladı.