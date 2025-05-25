Samanyolu Haber /Dünya / İtalya'da 'Gazze için 50 bin kefen' eylemi: Balkonlara, pencerelere beyaz çarşaflar asıldı /25 Mayıs 2025 13:48

İtalya'da 'Gazze için 50 bin kefen' eylemi: Balkonlara, pencerelere beyaz çarşaflar asıldı

İtalya'nın birçok kentinde Gazze'deki can kayıplarına dikkat çekmek için beyaz çarşaflı eylemler başladı.

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Başkent Roma'nın yanı sıra Milano, Floransa, Bologna gibi çok sayıda şehir ve kasabada dün balkonlara, pencerelere kefen simgesi olarak beyaz çarşaf ve örtüler asıldı.

Kampanyaya öncülük edenler, Gazze'de İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısına atıfla 50 bin çarşaf asılmasını amaçlıyor.

BBC Türkçe'nin haberine göre açık bir mektupla eylemi başlatanlardan akademisyen-yazar Tomaso Montanari, en az 200 belediyeden katılım geldiğini söyledi.

Montanari eylemin amacını, "Herkes görsün diye, kimse 'bilmiyordum' demesin diye" şeklinde açıkladı.
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