Samanyolu Haber /Dünya / İtalya'da günlük koronavirüs vaka sayısında yeni rekor /29 Ekim 2020 23:02

İtalya'da günlük koronavirüs vaka sayısında yeni rekor

Avrupa'da ve dünyada koronavirüsten en çok etkilenen ülkelerden birisi olan İtalya'da günlük vaka sayısında yeni bir rekor kırıldığı belirtildi.

SHABER3.COM

İtalya’da Koronavirüs salgınında son 24 saatte 26 bin 831 yeni vakanın tespit edilmesi ile salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı.  

Avrupa’da Koronavirüs salgınında vaka sayıları hızla artmaya devam ediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, ülke genelinde son 24 saatte 26 bin 831 yeni vakanın tespit edildiği belirtilirken, İtalya’da salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçti.

Ülkede toplam vaka sayısı 616 bin 595’e yükseldi. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 217 kişinin virüs nedeni ile hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 38 bin 122’ye ulaştığını aktardı.

Bakanlık, aktif hasta sayısının 299 bin 191’e yükseldiğini, bin 651 kişinin yoğun bakımda tedavi altında olduğunu ifade etti. Ülkede son 24 saatte 201 bin 452 kişiye Covid-19 testi yapılırken, salgının başından bu yana en yüksek günlük test sayısına ulaşıldı. Yapılan testlerin yüzde 13’ü pozitif çıktı.

Lombardiya bölgesi, 7 bin 339 yeni vaka sayısı ile en çok bulaşma tespit edilen bölge oldu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İtalya'da günlük koronavirüs vaka sayısında yeni rekor Sonraki Haber >>

Gergerlioğlu’dan AKP'illere insanlık dersi

Gergerlioğlu’dan AKP'illere insanlık dersi

Ferrarisini düz yolda parçaladı

Ferrarisini düz yolda parçaladı

Canlı yayına hazırlanırken şok oldu!

Canlı yayına hazırlanırken şok oldu!

Dombracıydı, 'özeleştiri' yaptı!

Dombracıydı, 'özeleştiri' yaptı!

Atilla Taş isyan etti

Atilla Taş isyan etti

Huzurda kandili programı yapıldı

Huzurda kandili programı yapıldı

'Eve ekmek götüremiyoruz' diyen esnaftan görülmemiş geri vites

'Eve ekmek götüremiyoruz' diyen esnaftan görülmemiş geri vites

Prompter dışına çıkan Bahçeli'nin ne dediği anlaşılamadı

Prompter dışına çıkan Bahçeli'nin ne dediği anlaşılamadı

Sokak ortasında polis vahşeti!

Sokak ortasında polis vahşeti!

Esnafın sözleri abartılıymış!

Esnafın sözleri abartılıymış!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:32:00