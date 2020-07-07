İtalya'da halk 'düğün' protestosu düzenledi

İtalya’nın başkenti Roma’da evlilik planı yapan kadınlar ve düğün organizatörleri, yeni tip korona virüsü (Covid-19) salgınına yönelik tedbirler kapsamındaki iptalleri ve kısıtlamaları protesto etti.







İtalya Düğün ve Hediyelikler Derneği’nin “Bize kutlama özgürlüğünü geri verin” çağrısıyla Roma’nın dünyaca ünlü “Aşk Çeşmesi” olarak da bilinen Trevi Çeşmesi önünde toplanan yaklaşık 20 kadın ve düğün organizatörü Covid-19 tedbirleri dolayısıyla düğün törenlerinin kısıtlanmasını protesto etti.





Gelinlik giyen kadınlar eylemde “Tedbirlerle kısıtlanan bir düş”, “Düğünlerin yüzde 90’ı 2021’e ertelendi”, “Düğünleri mahvettiniz”, “Kilise kapıları düğünlere kapalı” dövizleri taşıdı.





Bu yaz evlilik için hazırlık yapan Gabriella Ungaro, “Düğün sektörü bir kenara bırakıldı ve bizler unutulduk. Bu nedenle gelinliklerimizle buraya gelmeye karar verdik. Bugün biz bütün bu kısıtlayıcı tedbirleri ve bu sektöre olan etkisini protesto etmek için buradayız. Bu nedenle biz en güzel günümüzü ertelemek durumunda kaldık. Pek çok hazırlığımızı ertelemek zorunda kaldık” diye konuştu.





Protestoculardan Maria Castallo da “Devleti protesto ediyoruz çünkü bu dönemde bize yardım etmediler. Buradaki bütün gelinler bu yaz evlenmeliydik ancak düğünlerimizi iptal etmek zorunda kaldık. Bunu istemiyorduk ama şartlar izin vermiyor. Benim için de her kadın için de düğünler bir düştür. Bize yeterince yardımcı olunmadı. Yapabilirlerdi ama yapmadılar” dedi.





219 BİNDEN 8 BİNE DÜŞTÜ





İtalya Düğün ve Hediyelikler Derneği Başkanı Luciano Paulillo da yaptığı açıklamada, 2019’da 219 bin düğün organizasyonu gerçekleştirildiğini, bu yılın geride kalan döneminde bu sayının yaklaşık 8 binde kaldığını söyledi.





Paulillo, hükümetten kendilerine destek vermesini isterken sektörde 500 bin çalışanın ve ailelerinin risk altında olduğunu söyledi. Eylemciler protestolarını Temsilciler Meclisi önünde sürdürdü.