İtalya'da hükümet krizi

İtalya Başbakanı Mario Draghi, bugün sona erecek NATO zirvesinden erken ayrıldı. Draghi'nin hükümette yaşanan siyasi kriz nedeniyle zirveden ayrıldığı ve bakanlarla bir araya geleceği aktarıldı.





Draghi'nin İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve eşinin Prado Müzesi'nde verdiği yemek sonrasında gece saatlerinde Roma'ya döndüğü belirtildi.





Associated Press'in (AP) haberine göre, İtalya Başbakanlığı ofisinden yapılan açıklamada, Draghi'nin bugün kabine toplantısına katılacağı belirtildi. Draghi'yi temsilen İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini zirvede bulunuyor.





Hükümette Ukrayna kriziyle ilgili görüş ayrılıkları geçen hafta kamuoyuna yansımıştı. 5 Yıldız Hareketi lideri Giuseppe Conte ile İtalya Başbakanı arasında Ukrayna'ya daha fazla askeri yardımlarla ilgili görüş ayrılığı yaşandığı ortaya çıkmış, Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio'nun da geçen hafta 5 Yıldız Hareketi'nden ayrılması tartışmaları alevlendirmişti.