İtalya'da hükümetten çocuk yardımı paketi: Dört çocuklu aileler ayda 1.090 euro destek alabilecek

Bakanlar Kurulu'nun dün onayladığı pakete göre ailelere gelir seviyesine bağlı olarak ilk 2 çocuk için çocuk başına 175 euroya kadar devlet desteği verilecek.







3'üncü çocuklar için ödeme limiti 260 euro'ya, 4'üncü içinse 360 euro'ya çıkarılacak.





BBC Türkçe'nin haberine göre Gelir seviyesi yıllık 15 bin euro'nun altında olan aileler bu üst sınırdan ödenek alabilecek. Gelir seviyesi yüksek olanlara da daha düşük miktarda da olsa ödeme yapılacak.





Yüksek gelirli aileler için en düşük ödenek miktarı çocuk başına 50 euro olarak belirlendi.



