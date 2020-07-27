Samanyolu Haber /Spor / İtalya'da Juventus şampiyonluğu garantiledi /27 Temmuz 2020 09:35

İtalya'da Juventus şampiyonluğu garantiledi

Juventus, evinde Sampdoria'yı 2-0 yenerek, ligde bitime 2 hafta kala şampiyonluğu garantiledi. Siyah-beyazlılar, üst üste 9'uncu lig şampiyonluğunu kazandı.

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Ligin 36. haftasında lider Juventus, evinde Sampdoria’yı konuk etti. Siyah-beyazlı takım, ilk yarının son anlarında 45+7. dakikada Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo’nun ayağından bulduğu golle devreye 1-0 önde girdi.

67. dakikada Federico Bernardeschi, Juventus adına farkı 2’ye çıkaran golü attı: 2-0.

77. dakikada, konuk Sampdoria Morten Thorsby’nin ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.

Ev sahibi ekip, 88. dakikada Ronaldo ile penaltı atışından yararlanamadı.
Müsabakayı 2-0 kazanan Juventus, puanını 83'e yükselterek, en yakın rakibi Inter'le puan farkını 7'ye çıkarttı ve ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğu garantiledi.

Siyah-beyazlı takım, peş peşe 9. sezonda ipi göğüsleyerek, Serie A tarihindeki üst üste şampiyon olma rekorunu da geliştirmiş oldu. Juventus, lig tarihinde de toplamda 36’ıncı şampiyonluğuna ulaşarak, 18’er şampiyonlukları bulunan ezeli rakipleri Milan ve Inter ile arasındaki şampiyonluk sayısı farkını da 2 katına çıkarmış oldu.
Juventus kadrosunda bulunan milli futbolcu Merih Demiral da Serie A’da şampiyonluk sevinci yaşayan ilk Türk futbolcu olarak tarihe geçti.

Juventus'a bu sezon çalıştırmaya başlayan teknik direktör Maurizio Sarri de kendi kariyerinde ilk lig şampiyonluğunu kazanmış oldu.
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