İtalya'da koalisyon ortağı 5 Yıldız Hareketi'nin lideri Di Maio istifa etti









Luigi Di Maio'nun 5 Yıldız Hareketi'nin liderliğinden istifa etme kararında, iç çekişmelerin ve hareketin seçmen nezdindeki desteğini büyük oranda yitirmesinin etkili olduğu tahmin ediliyor.





Di Maio bu akşam yaptığı konuşmada, "Görevimi tamamladım. Bugün bir dönem kapanıyor. Hareketin kendisini reformdan geçirmesi gerekiyor" dedi. Di Maio, hareket içindeki "düşmanlar" ve "ihanetlerden" de şikayet etti.





5 Yıldız Hareketi'nin liderliğinden istifa eden Di Maio, hükümetin Dışişleri Bakanı olarak görev yapmayı ise sürdüreceğini açıkladı.





Di Maio'nun istifası, gelecek Pazar günü Emilia-Romagna ve Calabria bölgelerinde yapılacak seçimlerin hemen öncesinde geldi.



