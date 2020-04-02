İtalya'da korona kaynaklı ölümün yüksek çıkmasının sebebi 'sıcak hava'

İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ve İtalya Epidemiyologlar Birliği dergisinde yayınlanan raporda, Kasım-Ocak döneminde hafif seyreden grip salgınının koronavirüs kaynaklı ölüm oranının yüksek olmasına sebep olduğu görüşüne yer verildi.







İstatistiklere göre, İtalya’da her yıl yaklaşık 8 bin kişi gripten ölüyor, ancak bu yıl bu rakam çok düşük çıktı.





Raporda, ülkenin kuzeyinde grip kaynaklı ölüm oranının ortalamanın yüzde 6, orta ve güney kesimde ise yüzde 3 altında gerçekleştiği kaydedildi.





Bunun sonucunda grip salgını döneminde risk grubunu oluşturan yaşlı insanlar, koronavirüs pandemisi sırasında daha yüksek ölüm oranı sergiledi.