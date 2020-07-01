Samanyolu Haber /Dünya / İtalya'da korona virüs ölümleri 34 bine ulaştı /01 Temmuz 2020 20:59

İtalya'da korona virüs ölümleri 34 bine ulaştı

İtalya'da yeni tip korona virüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 21 artarak 34 bin 788'e yükseldi.

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Ülkede 4 ayı aşkındır devam eden Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgiler, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı.Ülkedeki aktif koronavirüs vaka sayısı 308 düşüşle 15 bin 255'e geriledi. 

Bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların sayısı ise 240 bin 760’a ulaştı. Son 24 saatte 187 yeni vaka kaydedildi.İyileşenlerin sayısı bugün 469’luk artışla 190 bin 717'ye çıktı.Kovid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 21 artarak 34 bin 788'e yükseldi.

Ülke genelinde bugüne kadar 5 milyon 445 bin 476 test yapıldı.  

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