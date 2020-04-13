İtalya'da Koronavirüs nedeniyle ölü sayısı 20 bini aştı

Covid-19 pandemisinde dünya genelinde son 24 saatte çok sayıda kişi yaşamını yitirdi. İtalya'da ölü sayısı 20 bini geçti. Son 24 saatte 1508 kişinin koronavirüsten yaşamını yitirdiği ABD'de ise toplam ölü sayısı 22 bin 116'ya çıktı.







İtalya'da Covid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 566 artarak 20 bin 465'e yükseldi.





sol.org.tr'de yer alan habere göre ülkedeki toplam vaka sayısıysa 159 bin 516’ya ulaştı. İtalya’da alınan karantina önlemleri 3 Mayıs tarihine kadar uzatıldı.





ABD





Pandeminin merkezi haline gelen ABD'de ise koronavirüsten yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 1508 artarak 22 bin 116'ya çıktı.





Johns Hopkins Üniversitesi'nin paylaştığı son verilere göre, ABD'de vaka sayısı son 24 saatte 27 bin 607 artışla 557 bin 663'e, can kaybı ise 1508 artarak 22 bin 116'ya ulaştı.





İspanya





İspanya'da Covid-19 salgınından yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 517 artışla 17 bin 489'a çıktı. Ülkedeki vaka sayısı 3 bin 477 artışla toplamda 169 bin 496 oldu.





Öte yandan İspanya'da salgınla mücadele için 26 Nisan'a kadar uzatılan olağanüstü halin kapsamı bugün itibariyle daraltıldı. Ülkede inşaat sektörü çalışanları, üretim odaklı KOBİ'ler ve küçük esnaf işbaşı yaptı.





İran





İran'da ise son bir günde 111 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle koronavirüsten can kaybı 4 bin 585'e, vaka sayısı ise 73 bin 303'e yükseldi.