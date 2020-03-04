'İtalya'da koronavirüs nedeniyle tüm okullar kapatıldı'









İtalyan haber ajansı ANSA'da yer alan habere göre, hükümet, Avrupa'nın ve ülkenin büyük bölümü ele geçiren koronavirüs salgınına karşı önlem almak amacıyla mart ortasına kadar ilk ve orta dereceli okullar ile üniversitelerin kapatıldığını duyurdu.





'Henüz nihai karar yok'

İtalya Eğitim Bakanı Lucia Azzolina ise bu konuda henüz nihai bir alınmadığını söyledi ve konuyu değerlendirdiklerini ifade etti.





Koronavirüsün en yaygın görüldüğü kuzeydeki Lombardia, Emilia Romagna ve Veneto bölgelerinde okullar son iki haftadır tatil edilmişti.





Başbakan Giuseppe Conte tarafından virüsle mücadele amacıyla kurulan Bilim Kurulu da bir dizi sıkı tedbir içeren bir rehber hazırladı. Bu tedbirler arasında yaşlıların kalabalık yerlerden uzak durması, tokalaşmaktan ve öpüşmekten kaçınılması, diğer insanlara bir metreden fazla yaklaşılmaması ve spor etkinliklerinin seyircisiz oynanması gibi tavsiyeler yer alıyor. Bu önlem paketi bugünkü İtalyan gazetelerinin manşetlerinde yer aldı.





Tüm önlemlere rağmen, İtalya'da şimdiye kadar koronavirüs nedeniyle 79 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 500'den fazla kişide ise virüs tespit edildi.