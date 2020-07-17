Samanyolu Haber /Dünya / İtalya'da ölenlerin sayısı 35 bin 28'e yükseldi /17 Temmuz 2020 19:31

İtalya'da ölenlerin sayısı 35 bin 28'e yükseldi

İtalya'da yeni tip korona virüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 11 artarak 35 bin 28'e yükseldi

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 Sağlık Bakanlığı, ülkede yaklaşık 5 aydır devam eden Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgileri açıkladı.Buna göre, ülkedeki aktif korona virüs vaka sayısı 12 bin 456'ya geriledi. 

Bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların toplam sayısı ise 243 bin 967'ye ulaştı. Son 24 saatte 233 yeni vaka kaydedildi.İyileşenlerin sayısı bugün 237'lik artışla 196 bin 483'e çıktı.

Kovid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 11 artarak 35 bin 28'e yükseldi.Ülke genelinde bugüne kadar, 6 milyon 154 bin 259 test yapıldı.  
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