İtalya'da ölüm oranı bu kadar yüksekken Almanya'da neden düşük?

Avrupa genelinde ülkeden ülkeye nüfus, vak'a ve ölüm oranları arasında uçurum gözlemleniyor. İtalya'da hastalığa yakalanan her bin kişiden 71'i hayatını kaybederken, 3 binin biraz üzerinde vak'a rapor edilen Almanya'da ise can kaybı 6, yani her bin kişiden sadece 2 kişi yaşamını yitirdi.







Almanya, Covid-19 ölüm oranını diğer ülkelere göre nasıl asgaride tutabiliyor?







Euronews'ten Lillo Montalto Monella ve Anna Priese'nin haberine göre Robert Koch Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Lothar H. Wieler, geçtiğimiz çarşamba günü yaptığı basın açıklamasında "En başından beri tüm doktorlara, sistematik bir biçimde insanları test etmeleri çağrısında bulunduk" demiş, salgının ilk aşamalarını belirlemek için teşhisin öneminin altını çizmişti.





Almanya'nın henüz krizin başında olduğunu söyleyen Wieler'e göre ülkedeki vaka sayısı ile birlikte can kayıpları da artacak, diğer ülkelerde olduğu gibi. Profesör, yüksek risk gruplarını en başından koruma altına alarak virüsün bulaşmasını önleyip, ölümcül etkisinin azaltılmasına da dikkati çekti.





Öte yandan, İtalyan virolog Giovanni Maga'ya göre Almanya'da ölüm oranının neden düşük olduğu kimsenin yanıtlayamayacağı bir soru. Maga, İtalya'nın kuzeyi ile Fransa ve Almanya'daki sağlık sisteminin benzer olmasının bu soruya cevap verilebilmesini zorlaştırdığını ifade etti.





İtalyan uzman, ülkesinde bir kişinin koronavirüsü taşıdığı hayattayken değil de öldükten sonra yapılan otopside ortaya çıkarsa bunun "Covid-19 kaynaklı ölüm" olarak kayda geçtiğini, Fransa ve Almanya gibi diğer ülkelerde ise farklı bir kayıt tutma sistemi olabileceğini söyledi.





Salgının yaygınlaşacağı hususunda Wieler'e katılan virolog, Almanya ve Fransa'nın salgın sürecinin henüz başında olduğunu hatırlattı, "Her iki ülke de şu an İtalya'nın mart ayı başındaki konumunda. Önlemleri hayata geçirmekte geç kaldılar. Salgının en vurucu olduğu bir noktaya varacaklar" dedi.





Merkel: "Halkın yarısından fazlası enfekte olacak"





Almanya Başbakanı Angela Merkel, iki gün önce yaptığı açıklamada Alman nüfusunun yüzde 60 ila 70'inin Covid-19'a yakalanmasının beklendiği söyledi. Başbakan, İngiliz mevkidaşı Boris Johnson gibi salgının yayılmasının ertelenmesine çalışılmasının daha faydalı olacağını savundu.





Ülkenin önde gelen virologlarından Christian Drosten, "Neue Osnabrücker Zeitung" gazetesine verdiği bir demeçte, Almanya'nın Covid-19'un yayılmasını kontrol altına alması halinde, ölüm oranının da mevcut düzeyde (yüzde 2) kalabileceğini belirtti.







Bazı uzmanlara göre Covid-19'un aşısı bulunsa dahi önümüzdeki yıllarda halkın büyük çoğunluğu bu virüse yakalanacak. Almanya'da çoğunluğun hastalığa yakalanması 4-5 yılı bulabilir.





Salgının kontrol altına alınmasındaki en büyük zorluk, hastalığın yayılma hızını yavaşlatıp sağlık sisteminin yükünü daha da artırmamak.