Samanyolu Haber /Dünya / İtalya'da sağlık çalışanları afeti yaşıyor: 6 bin 500'e yakın sağlıkçı virüs kaptı /28 Mart 2020 16:29

İtalya'da sağlık çalışanları afeti yaşıyor: 6 bin 500'e yakın sağlıkçı virüs kaptı

Avrupa'da yeni tip koronavirüsün merkezi haline gelen İtalya'da Covid-19 krizinin başlangıcından bugüne en az 51 doktorun koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

SHABER3.COM

İtalya Doktorlar Birliği tarafından cuma günü yapılan açıklamada, Covid-19 test sonucu pozitif çıkan 51 doktorun öldüğünü doğruladı. Hayatını kaybeden doktorların 32'sinin en çok vakanın bildirildiği Lombardiya bölgesinde çalıştığı bildirildi.

İtalya Ulusal Sağlık Enstitüsü'ne göreyse, 24 Mart Salı günü itibariyle koronavirüs bulaşan sağlık çalışanı sayısı 6 bin 414 oldu. İtalya Doktorlar Birliği Başkanı Filippo Anelli salı günü, acil tıbbi koruyucu ekipman sağlanması çağrısı yapmıştı.

Euronews'te yer alan habere göre haftalardır koronavirüs acil durumundaki ülkede en yüksek günlük ölü sayısı cuma günü bildirildi. Ülkede virüs nedeniyle ölenlerin sayısı cuma günü 969 kişi artarak, 9 bin 134'e yükseldi.

Mevcut koronavirüs vaka sayısının 66 bin 414'e ulaştığı, bu sayıya ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde Covid-19 bulaşanların toplam sayısının ise 86 bin 498'e çıktığı bildirildi.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İtalya'da sağlık çalışanları afeti yaşıyor: 6 bin... Sonraki Haber >>

Merkel ses kaydıyla seslendi: Evlerinizde kaldınız, teşekkür ederim

Merkel ses kaydıyla seslendi: Evlerinizde kaldınız, teşekkür ederim

Samsun'da süper bulaştırıcı var: Hamburgercide çalışıyormuş çocuk...

Samsun'da süper bulaştırıcı var: Hamburgercide çalışıyormuş çocuk...

''İtalya'dan daha kötü durumdayız. İş çığrından çıkabilir, binlerce ölüm olabilir''

''İtalya'dan daha kötü durumdayız. İş çığrından çıkabilir, binlerce ölüm olabilir''

Bir mahpusun yaşlı annesinin feryadı

Bir mahpusun yaşlı annesinin feryadı

Saadet Partisi'nden ceza infaz indirimi çıkışı!

Saadet Partisi'nden ceza infaz indirimi çıkışı!

Kanser hastası Ahmet Ataç babasıyla 5 saatliğine buluşabildi

Kanser hastası Ahmet Ataç babasıyla 5 saatliğine buluşabildi

Hayati önemdeki korona test kitleri Saray yandaşının elinde oyuncak oldu

Hayati önemdeki korona test kitleri Saray yandaşının elinde oyuncak oldu

İşte Koronavirüs bulaşan akciğerlerin hâli!

İşte Koronavirüs bulaşan akciğerlerin hâli!

Korona hastasını eve gönderdiler!

Korona hastasını eve gönderdiler!

Koronavirüs ölümleri saklanıyor mu?

Koronavirüs ölümleri saklanıyor mu?
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:33:13