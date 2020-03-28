İtalya'da sağlık çalışanları afeti yaşıyor: 6 bin 500'e yakın sağlıkçı virüs kaptı

İtalya Doktorlar Birliği tarafından cuma günü yapılan açıklamada, Covid-19 test sonucu pozitif çıkan 51 doktorun öldüğünü doğruladı. Hayatını kaybeden doktorların 32'sinin en çok vakanın bildirildiği Lombardiya bölgesinde çalıştığı bildirildi.







İtalya Ulusal Sağlık Enstitüsü'ne göreyse, 24 Mart Salı günü itibariyle koronavirüs bulaşan sağlık çalışanı sayısı 6 bin 414 oldu. İtalya Doktorlar Birliği Başkanı Filippo Anelli salı günü, acil tıbbi koruyucu ekipman sağlanması çağrısı yapmıştı.





Euronews'te yer alan habere göre haftalardır koronavirüs acil durumundaki ülkede en yüksek günlük ölü sayısı cuma günü bildirildi. Ülkede virüs nedeniyle ölenlerin sayısı cuma günü 969 kişi artarak, 9 bin 134'e yükseldi.







Mevcut koronavirüs vaka sayısının 66 bin 414'e ulaştığı, bu sayıya ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde Covid-19 bulaşanların toplam sayısının ise 86 bin 498'e çıktığı bildirildi.



