Samanyolu Haber /Dünya / İtalya'da salgın durdurulamıyor /17 Mart 2020 20:51

İtalya'da salgın durdurulamıyor

İtalya'da koronavirüs kayıplarının sayısı artıyor. Ülkede son 24 saat içinde 345 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

İtalya'da salgın durdurulamıyor


İtalya Sivil Savunma Kuruluşu, ülkede COVID-19 hastalığı nedeniyle son 24 saat içinde 345 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylece ülkede koronavirüs salgını yüzünden ölenlerin sayısı 2 bin 503'e yükseldi. Virüsün Avrupa'daki merkezi sayılan İtalya'da COVID-19 hastalığına yakalananların sayısının ise 27 bin 980'den 31 bin 506'ya yükseldiği açıklandı.

İspanya'da koronavirüs salgınının ekonomideki etkileri nedeniyle 200 milyar euro hacminde bir kurtarma paketi hazırlandı. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, bu rakamın ülkenin toplam milli gelirinin yüzde 20'sine tekabül ettiğini söyledi. Sanchez, krizden etkilenen işletmelerin ödemelerinin askıya alınabileceğini, ayrıca yaşlı ve tehlike altındaki kişilerin bakımı için de 600 milyon euronun üzerinde bütçe ayrıldığını kaydetti.
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