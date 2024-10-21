İtalya'da sel felaketi, köyleri aldı götürdü

İtalya'nın kuzeyinde bulunan Emilia-Romanya bölgesinde yaşanan şiddetli yağışlar, tüm bölgede su baskınlarına sebep oldu. Hala sürmekte olan sel felaketi boyunca en az bir kişi yaşamını yitirdi.



Sele arabasının içinde yakalanan adam, içi yağmur sularıyla dolan arabasından zamanında çıkamadı. Talihsiz adam, sel sonucu yaşamanı yitirdiği aktarılan ilk kişi oldu.



İtalya İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi Pazar günü X'te, arabasında ölen adamın ailesine başsağlığı diledi ve başarılı müdahalelerinden dolayı İtalyan itfaiyesine teşekkür etti. Matteo, X gönderisinde “İtfaiyecilere, sivil savunma çalışanlarına, polis güçlerine ve ilk saatlerden itibaren halkın güvenliğini sağlamak için mücadele eden herkese içten teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.



Bölgedeki çeşitli şehirlerden gelen videolar selin ne kadar yıkıcı olduğunu gösteriyor. Bir çok tarım alanı ve yerleşim yeri, tamamıyla sular altında kaldı. Yerleşim yerlerinin sakinler, itfaiye tarafından kurtarıldı.



Kampaniya'daki bir hayvan barınağında mahsur kalan iki köpek de, Pazar günü İtalyan itfaiyesi tarafından kurtarıldı. Yeniden sahiplendirilmek üzere ülkenin güneyindeki bir hayvan barınağına sevk edildi.



İtalyan itfaiyesinin havadan çektiği görüntülerde, selin Bolonya bölgesindeki Pianoro kasabasını nasıl etkilediği görülüyor. Videoda, taşan Torrente Savena Nehri'nden gelen çamur ve su kasabadaki sokakları ve tarlaları dolduruyor.



İtfaiye ekipleri, bölgedeki evlere şişme botlarla erişebildi. İtfaiyeciler, mahsur kalan köy sakinlerine doğru kürek çekti. Şişme botlara bindirilen insanlar, su altında kalan sokaklardan kurtarıldı.



Kurtarma çalışmalarına diğer kurumlar ve sivil toplum kuruluşları da katıldı. Bölgedeki polis güçleri, itfaiye görevlilerine yardımcı olabilmek için seferber oldu. Birçok İtalyan sivil toplum kuruluşu, itfaiyenin koordinasyonuyla kurtarma çalışmalarında görev aldı.



Bölgede, kurtarma çalışmaları sürmekte. İtfaiye ekipleri yağışın azaldığı bölgelerde sondaj çalışmaları başlattı. Su baskınlarının yaşandığı bölgelerdeki binaların, bu haftanın sonuna kadar boşaltılması bekleniyor.



İtalya'nın kuzeyindeki sağanak yağışların, haftanın sonuna kadar sürmesi bekleniyor. Uzmanlar, Çarşamba gününden sonra yağışın şiddetinin azalacağını öngörüyor.