Samanyolu Haber /Dünya / İtalya'da son 24 saatte 130 kişi öldü /22 Mayıs 2020 20:41

İtalya'da son 24 saatte 130 kişi öldü

İtalya Sivil Savunma Ajansı, son 24 saat içinde 130 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam ölü sayısının 32 bin 616'ya çıktığını açıkladı. Ülkede corona virüsü taşıyan vaka sayısı da 652 artarak 228 bin 658'e yükseldi.

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İtalyan yetkililer, ülkede aktif vaka sayısının 59 bin 322 olduğunu, bugüne kadar toplam vaka sayısının 228 bin 658’e yükseldiğini açıkladı.Yapılan açıklamada, İtalya’da son bir gün içinde 2 bin 160 kişinin iyileştiği, toplam iyileşen hasta sayısının 136 bin 720’ye çıktığı belirtildi.

Reuters’ta yer alan habere göre, bugüne kadar 3 milyondan fazla corona virüsü testi uygulandığı ülkede, yoğun bakım servisinde tedavi görenlerin sayısındaki düşüş bugün de devam etti. Bugünkü verilere göre, yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısı 640’tan 595’e düştü.
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