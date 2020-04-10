İtalya'da son bir günde koronavirüsten 570 ölüm

Koronavirüs pandemisinde bugüne kadar en çok can kaybının olduğu İtalya'da son 24 saatte 570 kişi daha Covid-19'dan yaşamını yitirdi. Ülkede dün 610 can kaybı bildirilmişti.





sol.org.tr'de yer alan habere göre İtalya'da salgının başından beri ölenlerin sayısı 18 bin 849'a yükseldi.





Son 24 saatte tespit edilen yeni vaka sayısı da 3 bin 951 ile dünkü sayının biraz altında kaydedildi. Dün İtalya'da 4 bin 204 yeni vaka tespit edildiği açıklanmıştı.





Ülkede toplam vaka sayısı bugün itibariyle 147 bin 577'ye ulaştı.





İtalya koronavirüsten ölümlerde dünya genelinde ilk sırada, vaka sayısındaysa ABD ve İspanya'dan sonra üçüncü sırada yer alıyor.





İNGİLTERE'DE BİR GÜNDE 980 ÖLÜM





İngiltere'de ise koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirenlerin sayısı 980 kişi artarak 8 bin 958'e yükseldi.