Samanyolu Haber /Dünya / İtalya'da 'Süper Mario' dönemi /13 Şubat 2021 20:59

İtalya'da 'Süper Mario' dönemi

Avrupa Merkez Bankası (ECB) başkanlığı görevi esnasında 2008 krizinden çıkıştı kritik roller üstlendiği için "Süper Mario" diye nitelenen Mario Draghi, İtalya'nın yeni başbakanı oldu.

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İtalya'da yeni hükûmeti kuran Mario Draghi, kabinesiyle yemin ederek göreve başladı. 2'nci Conte Hükûmeti'nde dışişleri bakanı olan Luigi Di Maio, İçişleri Bakanı Luciana Lamorgese, Savunma Bakanı Lorenzo Guerini, Draghi Hükümeti'nde de görevlerini sürdürecek.

Ülkede Giuseppe Conte'nin liderlik ettiği koalisyon hükûmetinin ocak ayında bozulmasıyla başlayan hükûmet krizi bugün 67'nci hükûmetin göreve başlamasıyla son buldu.

SOSYAL MESAFE KURALLARINA GÖRE YEMİN ETTİLER

Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'ya dün 23 kişilik kabinesini sunan ve onay alan Başbakan Draghi bugün bakanlarıyla Cumhurbaşkanı huzurunda tek tek yemin ederek göreve başladı.

Yemin töreninin son bölümünde, yeni Başbakan ve kabine üyeleri, Mattarella ile sosyal mesafeye uygun şekilde aile fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanlığındaki törenin ardından Başbakan Draghi ve bakanlar, devir-teslim töreni için başbakanlığa geçti.

ZİL DEĞİŞTİRME TÖRENİ

Draghi, başbakanlık sarayı Chigi'nin avlusunda resmi törenle karşılandıktan sonra selefi Giuseppe Conte ile bir araya geldi. Halef-selef bir süre baş başa görüştükten sonra tekrar kameralar karşısına çıkarak, devir-teslimin simgesi olan geleneksel zil değiştirme törenini gerçekleştirdi.

Conte ve Draghi, zil değişiminden önce yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde ellerini dezenfekte ederek zil değişimini yaptı.

Başbakan Draghi, zili çalarak yeni hükümetin ilk bakanlar kurulunu da toplantıya çağırmış oldu.

Zil töreniyle başbakanlığı devreden Giuseppe Conte, 988 gündür başbakan olarak kullandığı Chigi Sarayı'ndan resmi tören ve alkışlarla uğurlandı.

Draghi hükûmeti, gelecek hafta parlamentonun üst kanadı Senato ve alt kanat Temsilciler Meclisi'nde güvenoyu arayacak.

Hükûmetin, parlamentoda kendisini destekleyen siyasi partilerin sandalye sayısı itibarıyla zorlanmadan güvenoyu alarak resmen göreve başlaması bekleniyor.

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