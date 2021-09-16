İtalya'da tüm çalışanlara aşı olma ve sağlık kartı zorunluluğu geliyor

Yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerden İtalya’da yönetim, tüm çalışanlara aşı olma ve sağlık kartı zorunluluğu getirme kararı aldı.





İtalya Başbakanı Mario Draghi yönetiminin aldığı yeni karar kapsamında, geçerli bir sağlık kartı ibraz etmeyenler ücretsiz olarak işten uzaklaştırılabilecek ancak işten çıkarılamayacak. Yeni önlemlerin 15 Ekim'de yürürlüğe girmesi bekleniyor.





Salgının 2020'nin başlarında ortaya çıkmasından bu yana covid-19 kaynaklı 130 binden fazla can kaybı yaşanan İtalya, İngiltere'den sonra Avrupa'da 2’nci en yüksek Covid-19 ölüm oranına sahip ülke konumunda. Şu ana kadar 4 milyon 623 bin 155 vaka tespit edilen ülkede salgın nedeniyle 130 bin 167 kişi hayatını kaybetti. Ülkede 60 milyonluk nüfusun yaklaşık yüzde 74'üne aşının en az bir dozu, yüzde 68'ine ise her iki dozu uygulandı.





İtalya'da sağlık vakfı Gimbe yayınladığı raporda, aşılamanın önemini vurgulayarak, şu anda hastanede olan Covid-19 hastalarının neredeyse tamamının aşısız olduğunu belirtti. Rapora göre, aşılar İtalya genelinde ölümleri yüzde 96.3, hastaneye yatışları yüzde 93.4 ve yoğun bakıma yatışları yüzde 95.7 oranında azalttı.





Aşı yaptırmayan 728 doktor açığa alındı





İtalya’da daha önce sağlık çalışanları, bakımevi personeli ve eczacılar için aşılama zorunlu hale getirilmişti. Yetkililer, bugün itibariyle 728 doktorun aşı yaptırmadığı için açığa alındığını bildirdi. Açığa alınan hemşire veya bakımevi personelinin sayısına ilişkin bir açıklama yapılmadı.





Fransa'da aşı olmayan yaklaşık 3 bin sağlık çalışanı işten uzaklaştırıldı





Fransa'da da sağlık çalışanları için aşılama zorunlu hale getirilmiş, dün yürürlüğe giren kural kapsamında yaklaşık 3 bin sağlık çalışanı Covid-19'a karşı aşılanmadığı için işten uzaklaştırılmıştı. Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran yaptığı açıklamada, işten uzaklaştırma işleminin çoğunun geçici olduğunu ifade etmiş, "Çoğu, zorunlu aşılamanın bir gerçek olduğunu gördükten sonra aşı olmaya karar verdi" demişti. Veran, işten uzaklaştırılanların bir kısmının destek hizmetlerinde çalıştığını, beyaz önlüklüklerin sayısının az olduğunu söylemişti.