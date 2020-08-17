İtalya'da vaka sayıları artışa geçti,sert tedbirler geri dönüyor

İtalya'da koronavirüs vakalarının son günlerde özellikle gençler arasında artışa geçmesi üzerine gece hayatına yönelik yeni kısıtlamalar getirildi.





Sağlık Bakanlığı kararıyla yarından itibaren ülke genelinde açık ya da kapalı mekandaki tüm diskotekler, dans salonları kapatılacak.





Gece hayatının canlı olduğu bölgeler gibi kalabalıklaşma riski olan yerlerde, 18.00-06.00 saatleri arasında açık havada da maske takmak zorunlu olacak. İtalya'da kapalı mekanlarda maske zorunluluğu da devam ediyor.





Sağlık Bakanı Roberto Speranza, yeni kısıtlamaları açıkladığı mesajında "İtalya'daki yeni vaka sayıları Avrupa'nın en düşüklerinden olsa da yükseliş gösteriyor. Geçen aylarda yaptığımız fedakarlıkların boşa gitmesine izin veremeyiz" dedi.





Bakan bu kararın, Eylül'de okulların güven içinde açılabilmesi için de gerekli olduğunu belirtti.



