İtalya'da vakalar arttı sıkı tedbirler geri geliyor

İtalya'da son 24 saatte 14 bin 218 yeni Covid-19 vakası tespit edilirken, son 24 saatte 377 kişi Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.





İtalya Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs salgınına ilişkin son verileri açıkladı. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, son 24 saatte 14 bin 218 yeni Covid-19 vakası tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 2 milyon 611 bin 659’a ulaştı. Son 24 saat içinde 377 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede Covid-19 kaynaklı toplam can kaybı da 90 bin 618’e yükseldi.





İtalya'da yoğun bakımdaki Covid-19 hastası sayısı ise 9 azalarak 2 bin 142 oldu. İtalya Sağlık Bakanlığı, 14 bin 995 kişinin iyileştiğini ve toplam aktif Covid-19 hastası sayısının 429 bin 118’e düştüğünü açıkladı.





Önlemler geri geliyor





İtalya Sağlık Yüksek Kurulu, haftalık Covid-19 salgın değerlendirmesinde, bulaşma endeksi Rt değerinin ülke ortalamasının bir önceki haftaya göre değişiklik göstermediğini ve 0,84 olarak kaldığını açıkladı. Sağlık Bakanlığı'nın, Sardunya Adası'nın orta-yüksek risk düzeyinin (turuncu bölge) orta-düşük seviyesine (sarı bölge) düşürmesi ve Sicilya, Puglia ve Umbria Bölgeleri'nin ise turuncu bölge olarak kalması bekleniyor. Ancak İtalyan basınına yansıyan bilgilere göre, Umbria Bölgesi'nde tespit edilen İngiliz ve Brezilya mutasyonu vakaları nedeniyle bölgenin ya da sadece Perugia kentinin risk düzeyinin en üst seviyeye çıkarılması da gündemde.





Başta Roma, Milano ve Floransa gibi büyük şehirlerde, kısıtlamaların gevşetilmesinin ardından görülen kalabalıklaşmalar nedeniyle yerel yönetimlerin hafta sonu şehir merkezlerinde kontrolleri arttıracağı öğrenildi.