Samanyolu Haber /Dünya / İtalya'da vakalar arttı sıkı tedbirler geri geliyor /05 Şubat 2021 22:17

İtalya'da vakalar arttı sıkı tedbirler geri geliyor

İtalya'da bir süredir düşüşe geçen koronavirüs vakalarının yeniden artması üzerine sıkı tedbirlerin geri geleceği ifade edildi.

SHABER3.COM

İtalya'da son 24 saatte 14 bin 218 yeni Covid-19 vakası tespit edilirken, son 24 saatte 377 kişi Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

İtalya Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs salgınına ilişkin son verileri açıkladı. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, son 24 saatte 14 bin 218 yeni Covid-19 vakası tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 2 milyon 611 bin 659’a ulaştı. Son 24 saat içinde 377 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede Covid-19 kaynaklı toplam can kaybı da 90 bin 618’e yükseldi.

İtalya'da yoğun bakımdaki Covid-19 hastası sayısı ise 9 azalarak 2 bin 142 oldu. İtalya Sağlık Bakanlığı, 14 bin 995 kişinin iyileştiğini ve toplam aktif Covid-19 hastası sayısının 429 bin 118’e düştüğünü açıkladı.

Önlemler geri geliyor 

İtalya Sağlık Yüksek Kurulu, haftalık Covid-19 salgın değerlendirmesinde, bulaşma endeksi Rt değerinin ülke ortalamasının bir önceki haftaya göre değişiklik göstermediğini ve 0,84 olarak kaldığını açıkladı. Sağlık Bakanlığı'nın, Sardunya Adası'nın orta-yüksek risk düzeyinin (turuncu bölge) orta-düşük seviyesine (sarı bölge) düşürmesi ve Sicilya, Puglia ve Umbria Bölgeleri'nin ise turuncu bölge olarak kalması bekleniyor. Ancak İtalyan basınına yansıyan bilgilere göre, Umbria Bölgesi'nde tespit edilen İngiliz ve Brezilya mutasyonu vakaları nedeniyle bölgenin ya da sadece Perugia kentinin risk düzeyinin en üst seviyeye çıkarılması da gündemde.

Başta Roma, Milano ve Floransa gibi büyük şehirlerde, kısıtlamaların gevşetilmesinin ardından görülen kalabalıklaşmalar nedeniyle yerel yönetimlerin hafta sonu şehir merkezlerinde kontrolleri arttıracağı öğrenildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İtalya'da vakalar arttı sıkı tedbirler geri geliyor Sonraki Haber >>

Öğrenciler, Melih Bulu'yu karşılarında gördükleri o an böyle seslendiler

Öğrenciler, Melih Bulu'yu karşılarında gördükleri o an böyle seslendiler

Boğaziçi'nde gözaltına alınan Şeyma Altundal: Aynı gemide değiliz

Boğaziçi'nde gözaltına alınan Şeyma Altundal: Aynı gemide değiliz

Gökhan Açıkkollu’nun adını taşıyan su kuyusu açıldı

Gökhan Açıkkollu’nun adını taşıyan su kuyusu açıldı

İzmir'de Polisten çok sert müdahale

İzmir'de Polisten çok sert müdahale

SpaceX'in ikinci Starship test uçuşu da patlamayla sonuçlandı

SpaceX'in ikinci Starship test uçuşu da patlamayla sonuçlandı

Polisten Milletvekili Barış Atay'a sert müdahale

Polisten Milletvekili Barış Atay'a sert müdahale

Öğrencilere polis müdahalesi

Öğrencilere polis müdahalesi

AKP kongresinde tekme ve yumruklar havada uçuştu

AKP kongresinde tekme ve yumruklar havada uçuştu

Meşhur robot Spot yenilendi

Meşhur robot Spot yenilendi

Acemi pilot pisti tutturamayınca!

Acemi pilot pisti tutturamayınca!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:06:16