Samanyolu Haber /Gündem / İtalya'da yeni AstraZeneca kararı /19 Mart 2021 00:02

İtalya'da yeni AstraZeneca kararı

Yan etkisi nedeniyle kullanımı askıya alınan AstraZeneca aşısının İtalya'da yeniden uygulanmaya başlanacağı belirtildi.

SHABER3.COM

İtalya Başbakanı Mario Draghi, hafta başında kullanımını askıya aldıkları AstraZeneca aşısının, yarından itibaren kullanılmaya devam edeceğini açıkladı.

İtalya'da bir kişinin AstraZeneca'nın Koronavirüs'e karşı geliştirdiği aşısını olduktan sonra hayatını kaybetmesi nedeniyle soruşturma açılmış ve savcılık 400 bin doz aşıya el koyma kararı vermişti. 

Aralarında Almanya, Fransa, İspanya'nın da olduğu bazı Avrupa ülkelerinin, kanda pıhtılaşma gibi yan etkilere neden olduğu şüphesiyle AstraZeneca aşısının kullanımını geçici olarak durdurmasının ardından Avrupa İlaç Ajansı açıklama yapmış, "Bu aşı güvenli ve etkilidir. Aşının insanları Covid-19 hastalığından korumadaki faydaları olası risklerinden fazladır" demişti. 

Başbakan Draghi, Avrupa İlaç Ajansının (EMA) AstraZeneca aşısının güvenli olduğuna dair yaptığı değerlendirmeye atıfta bulunarak, "İtalya hükümeti, EMA’nın açıklamasını memnuniyetle karşılıyor. AstraZeneca aşısının kullanımına yarından itibaren yeniden başlanacak. Hükümetin önceliği mümkün olan en kısa sürede aşılamada en yüksek sayıya ulaşmak" ifadesini kullandı.

İtalya Sağlık Bakanlığı da yarın yerel saatle 15.00'ten itibaren AstraZeneca aşısının kullanımına tekrar başlayacağını açıkladı.

Aralarında Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya'nın da olduğu bazı Avrupa ülkeleri, kanda pıhtılaşma gibi yan etkilere neden olduğu şüphesiyle 15 Mart Pazartesi günü AstraZeneca aşısının kullanımını geçici olarak durdurma kararı almıştı.

EMA Direktörü Emer Cooke, bugün düzenlediği basın toplantısında, "Bu aşı güvenli ve etkilidir. Aşının insanları Kovid-19 hastalığından korumadaki faydaları olası risklerinden fazladır" ifadesini kullanarak, EMA'nın bilimsel komitesinin incelemesinde aşının genel olarak kanda pıhtılaşma riskini artırdığına yönelik bulgu elde edilmediğini belirtmişti.
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