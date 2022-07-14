Samanyolu Haber /Dünya / İtalya'da yönetim krizi /14 Temmuz 2022 21:13

İtalya'da yönetim krizi

Dünya, Başbakan Boris Johnson'ın istifa kararı sonrasında İngiltere'deki yönetim krizine odaklanmışken benzer bir durumun da İtalya'ya yaşandığı ve Başbakan Mario Draghi'nin istifa edeceğini açıkladığı aktarıldı.

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İngiltere'nin ardından bir yönetim krizinin de İtalya'da baş gösterdiği belirtildi.

Dünya, Başbakan Boris Johnson'ın istifa kararı sonrasında İngiltere'deki yönetim krizine odaklanmışken benzer bir durumun da İtalya'ya yaşandığı ve Başbakan Mario Draghi'nin istifa edeceğini açıkladığı aktarıldı.

cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre İtalya Başbakan Mario Draghi, koalisyon hükümetinin ortaklarından 5 Yıldız Hareketi’nin (M5S), hükümetin hazırladığı ekonomik yardım paketi için parlamentoda yapılacak olan oylamayı boykot etmesinin ardından ilerleyen saatler istifasını Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella’ya sunacağını duyurdu.

İtalya’da siyasi kriz patlak verdi. Başbakan Mario Draghi liderliğindeki koalisyon hükümetinin ortaklarından 5 Yıldız Hareketi’nin (M5S), hükümetin hazırladığı ekonomik yardım paketi için parlamentoda yapılacak olan oylamayı boykot etti. Boykot’un ardından Draghi, ilerleyen saatler istifasını Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella’ya sunacağını duyurdu. Draghi kabineye verdiği demeçte, “Bu akşam cumhurbaşkanına istifamı sunacağım. Bu hükümeti destekleyen ulusal birlik koalisyonu artık yok” dedi.

CUMHURBAŞKANI MATTARELLA, DRAGHİ'NİN İSTİFASINI KABUL ETMEDİ

İtalya’da patlak veren siyasi krizde, İtalya Başbakan Mario Draghi’nin istifası Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella tarafından kabul edilmedi. Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Mattarella'nın Draghi’nin "istifayı kabul etmediği” belirtilerek, Mattarella'nın Draghi’yi açıklama yapması için parlamentoya hitap etmesini istediği aktarıldı.
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