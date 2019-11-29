Samanyolu Haber /Dünya / İtalya'daki 16 kentte Nazi operasyonu: Bakın neler ele geçirildi /29 Kasım 2019 00:35

İtalya'daki 16 kentte Nazi operasyonu: Bakın neler ele geçirildi

İtalya'nın 16 farklı kentinde yapılan Nazi operasyonunda örgütsel dokümanların yanı sıra silahlar da ele geçirildi.

SHABER3.COM

İtalyan polisi, Nazi partisi kurma hazırlığındaki bir gruba ülke çapında yapılan operasyonla baskın düzenledi.

Euronews Türkçe'den Yalçın Ademoğlu'nun haberine göre iki yıldır sürdürülen soruşturmanın ardından harekete geçen güvenlik güçleri, 16 şehirde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda dev silah depolarının yanı sıra açık şekilde Nazi taraftarı bir hareket oluşturulması hedefi güden ve aynı ideolojiyi paylaşan antisemik ve homofobik kişileri etkisiz hale getirdi.

"Faşizmin savunulması" ve "faşist siyasi parti kurmanın" ağır suç olarak kabul edildiği İtalya'daki dev operasyonda hareketin ne kadar üyesi olduğu ve gözaltına alınan kişi sayısı hakkında bilgi verilmedi.

Nasyonal Sosyalist İtalyan İşçi Partisi

Adının "Nasyonal Sosyalist İtalyan İşçi Partisi" olduğu öğrenilen siyasi oluşum hakkında 19 haneye yapılan polis operasyonunda Adolf Hitler'e ait portreler, gamalı haçlar ve Nazilere ait birçok eşya bulundu. Ayrıca çok sayıda arbalet, av tüfeği ve tabancaya da el konuldu.

Oluşumun Fransa, İngiltere ve Portekiz'deki Nazi taraftarı gruplarla da bağlantı halinde olduğu ortaya çıktı.

Geçen temmuzda, İtalyan polisi aşırı sağcılara ait havadan havaya füzelerin de bulunduğu dev bir silah deposunu ortaya çıkarmış, kasım başındaysa Nazi taraftarı grup üyesi iki kişi, bir camiye saldırı düzenleme hazırlığı içinde olmaları şüphesiyle tutuklamıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İtalya'daki 16 kentte Nazi operasyonu: Bakın neler ele... Sonraki Haber >>

Sizin AKP'niz altında yaşamak böyle, değil mi?

Sizin AKP'niz altında yaşamak böyle, değil mi?

Uzay aracının sıradışı uçakla taşınması kameralara böyle yansıdı

Uzay aracının sıradışı uçakla taşınması kameralara böyle yansıdı

Masumiyet karinesi nerede kaldı?

Masumiyet karinesi nerede kaldı?

Çankırı'da konfetili rezalet!

Çankırı'da konfetili rezalet!

Bu dar sokakta eksilen sendin...

Bu dar sokakta eksilen sendin...

Babacan'ın ekibinden manidar video!

Babacan'ın ekibinden manidar video!

Hız ve Dikkatsizlik felaket getirdi...

Hız ve Dikkatsizlik felaket getirdi...

Telefon ile oynarken tren raylarına düştü

Telefon ile oynarken tren raylarına düştü

Japonlar bunu da yaptı: Hastalanan öğrenciler sınıfa robot gönderiyor

Japonlar bunu da yaptı: Hastalanan öğrenciler sınıfa robot gönderiyor

'Bebekler ve Anneler ' için özgürlük çağrısı

'Bebekler ve Anneler ' için özgürlük çağrısı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
01:47:40