Samanyolu Haber /Dünya / İtalya'daki ağır Koronavirüs tablosu devam ediyor /25 Mart 2020 21:21

İtalya'daki ağır Koronavirüs tablosu devam ediyor

Koronavirüs salgınının Avrupa'da en çok etkilediği ülke konumunda bulunan İtalya'da son 24 saat içinde virüs kaynaklı olarak 683 kişinin daha hayatını kaybettiği belirtildi. Böylece ülkede Koronavirüs nedeniyle yaşanan can kaybı sayısı da 7 bin 503'e yükseldi.

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İtalya'da son 24 saatte Koronavirüs'ten 683 kişi hayatını kaybetti, toplam ölü sayısı 7503'e yükseldi. Bir gün içinde görülen ölü sayısı ise düne göre düşüş gösterdi.

BBC Türkçe'den Övü Pınar'ın haberine göre ülkede bir günde yaşanan can kayıpları geçen Cumartesi günü rekor kırarak 793 olmuştu. Pazar gününden itibaren 2 gün boyunca ise günlük can kaybı sayıları azalma göstermiş ve sırasıyla 651 ve 601 olarak belirlenmişti. Dün ise bu sayı yeniden yükselerek 743'e ulaşmıştı.

İtalya'da karantina tedbirlerinin uygulanmaya başlanmasının üzerinden 2 hafta geçtiği için, bu haftadan itibaren vaka ve ölü sayılarındaki artışta yavaşlama görülmesi umut ediliyor.

İtalya'da bugüne kadar yapılan test sayısı 324 bin 445'e ulaştı. Bu testlerde pozitif çıkanların toplam sayısı 74 bin 386 oldu.

Bu vakaların 9 bin 362'si iyileşti. 3 bin 489'u ise yoğun bakımda tedavi görüyor.

Ülke genelindeki ölümlerin 4 bin 474'ü kuzeydeki Lombardia bölgesinden.

Öte yandan, İtalya'da her akşam bir basın açıklamasıyla yeni verileri açıklayan Sivil Savunma Kurumu Başkanı Angelo Borrelli, ateşinin yükselmesi üzerine bugün basın toplantısına katılmadı. Borrelli'ye Koronavirüs testi yapıldığı ve sonuçların beklendiği belirtiliyor.

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