Samanyolu Haber /Dünya / İtalya'daki Etna Yanardağı yeniden faaliyette /31 Ocak 2021 22:50

İtalya'daki Etna Yanardağı yeniden faaliyette

İtalya'ya bağlı Scilya Adası'ndaki Etna Yanardağı'nın yeniden faaliyete geçtiği belirtildi. Yanardağdaki lav püskürtmesi sebebiyle Katanya havaalanı kullanan uçaklar için rötarların yaşanabileceği ifade edildi.

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İtalya'daki Sicilya'nın doğu kıyısında, Messina ve Katanya’ya yakın olan Etna Yanardağı, aralık ayından sonra yeniden harekete geçerek patladı. Yanardağın lav püskürtmesi sebebiyle Katanya havaalanının faaliyetlerinde kısıtlamaya gidildi.

Sputnik'in İtalyan haber ajansı ANSA'dan aktardığına göre, yanardağın magmatik kanallarındaki iç hareketlilik nedeniyle lav püskürttüğü ve dağdaki volkanik faaliyetlerin Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü (INGV) tarafından izlendiği bildirildi. 

Havaalanı kriz masası, yanardağdaki volkanik hareket nedeniyle havaalanının iki sektörünün kapatıldığını, bir saatte 4 uçağın iniş yapmasına izin verileceğini, rötarların olabileceğini bildirmişti.


© Sputnik
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