Samanyolu Haber /Gündem / İtalya'daki süper yat faciasına 'çoklu cinayet' soruşturması /24 Ağustos 2024 10:56

İtalya'daki süper yat faciasına 'çoklu cinayet' soruşturması

Sicilya açıklarında içinde milyarderleri taşıyan teknenin batığında tüm cansız bedenler bulundu. İtalyan savcılığının cinayet şüpheleri üzerinde de durduğu kaydedildi.

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İtalya’nın Sicilya açıklarında 19 Ağustos Pazartesi günü fırtına nedeniyle alabora olan ve teknoloji girişimcisi Mike Lynch ve kızı Morgan Stanley International Başkanı Jonathan Bloomer, eşi Judy Bloomer, Clifford Chance gibi isimlerin cansız bedenlerine ulaşıldı.

Faciada 7 kişi hayatını kaybederken İtalyan haber ajansı Adnkronos, Termini Imerese Savcılığı olaya ilişkin cinayet soruşturması başlattı. Savcılık süper yatın doğal felaket nedeniyle mi yoksa çoklu cinayet nedeniyle mi battığı iddialarının tamamını araştırıyor.

Haberde, soruşturmacıların geminin önce baş kısmından battığına, ardından yavaşça sağ tarafına doğru devrildiğine inandığı aktarılırken, kurtarma operasyonlarında bulunan yetkililerin kurbanların kamara dışında bulunduğunu kaydettiği belirtildi.

HANNAH’I ARAMAK ÇOK ZORMUŞ

İtalyan itfaiyesi, arama çalışmalarına ilişkin verdiği bir bilgide Lynch’in kızı Hannah’ı aramanın “geçişi engelleyen mobilyalar nedeniyle karmaşık” olduğunu belirtti.

HAYATINI KAYBEDENLER ARASINDA KİMLER YER ALIYOR?

İtalya’daki faciada, Mike Lynch ve kızı Hannah’ın yanında hayatını kaybedenler arasında Morgan Stanley International Başkanı Jonathan Bloomer, eşi Judy Bloomer, Clifford Chance avukatı Chris Morvillo, eşi Neda Morvillo ve yatın şefi Recaldo Thomas da bulunuyordu.
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