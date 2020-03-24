Samanyolu Haber /Dünya / İtalya'daki Türk öğrenciler geri dönüyor /24 Mart 2020 22:34

İtalya'daki Türk öğrenciler geri dönüyor

Çin'den sonra Koronavirüs'ün en çok etkilediği ülkelerden birisi olan İtalya'da virüs ile mücadele devam ederken ülkede bulunan Türk öğrencilerin de Türkiye'ye dönmesi için çalışma yürütüldüğü ifade edildi.

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İtalya'nın farklı kentlerinde eğitimlerini sürdüren ancak ülkedeki yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle Türkiye'ye dönmek isteyen Türk öğrenciler, Türk Hava Yollarının (THY) başkent Roma ve kuzeydeki Milano kentinden yapacağı 2 özel seferle bu gece Türkiye'ye dönecek.

Öğrenciler, THY'nin Roma ve Milano'dan akşam saatlerinde düzenleyeceği seferler için İtalya'daki Türk misyonlarının belirlediği buluşma noktalarında toplanmaya başladı.

Roma Termini Garı'nda, farklı kentlerden gelen öğrencilerin polis kontrol noktalarından sorunsuz geçiş yapmasını bizzat sağlayan Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli, yaptığı açıklamada, "Bugün itibarıyla elimizdeki listede 201 öğrencimiz Türkiye'ye dönme arzusunu dile getirdi ve onları listeye aldık" dedi.

"Karantina altında 14 gün geçireceğiz"

Floransa Üniversitesinde Mimarlık Fakültesi'nde yüksek lisans öğrencisi Büşra Karagöz, "Mutluyuz ancak gerginiz aynı zamanda. Yaklaşık iki haftadır İtalya'da karantina altındayız. Bu süreç başladığından bu yana kendimizi izole etmeye çalıştık, izole ettiğimize de inanıyoruz. Yetkililerin uyarılarına kulak verip onların söylediklerini uygulamaya çalıştık. Umarım, sağ salim ülkemize dönebiliriz" dedi.

Yurda dönüşlerinde karantina altına alınacaklarını dile getiren Karagöz, "Potansiyel taşıyıcı olarak bakılıyor bize ve bu yüzden kendimize dikkat etmek durumundayız. İnsanlara da bunu yaymamak adına karantina altında 14 gün geçireceğiz" ifadelerini kullandı.
 
"İtalya'nın bu derece, bu kadar kayıp vermesi hepimizi etkiledi"

Roma Tor Vergata Üniversitesinde yüksek lisans öğrencisi olan Betül Erenoğlu da şunları kaydetti:

"Yaşadığımız durum, bir ay zarfında kötüydü, hem psikolojik hem maddi hem manevi sıkıntılar yaşadık. İtalya'nın bu derece, bu kadar kayıp vermesi hepimizi etkiledi. Tabii okulumuzdan ayrılıp tekrar dönmek, bu tarz olayları yaşamak, ilk defa başımıza böyle bir şey geliyor. Üzgünüz. Umarım her şey düzelir. Bütün insanlık adına da herkese geçmiş olsun diyorum. Tabii ki Türkiye'ye, vatanıma döneceğim için mutluyum."
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