İtalya'dan çok tartışılacak teklif

İtalya Başbakan Giuseppe Conte’nin en yakın danışmanlarından biri olan Riccardo Fraccaro, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yeni tip Koronavirüs (Covid-19) krizi boyunca farklı hükûmetlere verdiği borçların, ulusların toparlanmasının ve yeniden yapılanmasının desteklenmesi için silinmesi ya da kıyamete kadar saklanması gerektiğini belirtti.







Fraccaro, İtalya'nın başşehri Roma’da verdiği bir mülakatta, “Para politikası üye ülkelerin genişlemeci mali politikalarını her türlü destekleyecek şekilde olmalı.” dedi.





Fraccaro, bunun kriz döneminde alınan devlet tahvil ödemelerinin iptali ya da vadelerinin sürekli olarak ertelenmesini de kapsayabileceğini söyledi.