Samanyolu Haber /Dünya / İtalya'dan karantina kararı /24 Temmuz 2020 19:07

İtalya'dan karantina kararı

İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza, Romanya ve Bulgaristan'dan gelenler için karantina uygulayacaklarını açıkladı. Speranza, 14 günlük karantina uygulamasının yurt dışından gelen Covid-19 vakalarını engellemesini umduklarını belirtiyor.

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Corona virüsünün en çok etkilediği ülkelerden biri olan İtalya’da karantina uygulaması yeniden gündeme geldi.İtalya’ya diğer ülkelerden gelen kişilerde artan vaka oranları nedeniyle İtalya Sağlık Bakanlığı harekete geçti.

Bakan Speranza, Romanya ve Bulgaristan’dan gelecek kişilere 14 günlük bir karantina uygulanacağını belirtti.Speranza, “Virüs henüz yenilgiye uğratılamadı ve yayılmaya devam ediyor. Bu nedenle dikkatli olmaya devam etmemiz gerekiyor” dedi.

Avrupa’daki corona virüsü salgınından en kötü şekilde etkilenen İtalya’da şu anda Brezilya dahil 16 ülkeden gelişler yasaklanmış durumda.

Ülkedeki vaka sayısı 245 bini aşarken yaşanan can kayıpları da 35 bini aşmış durumda. Ülkedeki günlük vaka sayıları ise 250 ile 300 arasında seyrediyor.

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