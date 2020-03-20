Samanyolu Haber /Dünya / İtalya'dan korkutan açıklama /20 Mart 2020 19:18

İtalya'dan korkutan açıklama

İtalya'da corona virüsünün en ölümcül etki gösterdiği Lombardiya Bölgesel Yönetim Başkanı Attilio Fontana'dan korkutan açıklamalar geldi. Fontana, salgının yavaşlama eğilimi göstermediğini söyleyerek orduyu göreve çağırdı.

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Corona virüsü Çin’de ortaya çıksa da, kısa sürede en çok yıkımı İtalya’da yarattı. Ülkede ölü sayısı Çin’i geride bırakarak 3 bin 405’e ulaştı. Her geçen gün katlanarak büyüyen krizle ilgili kötü haberler gelmeye de devam ediyor.

Ülkede en çok kayıp veren bölgelerden Lombardiya’nın Bölgesel Yönetim Başkanı Attilio Fontana çarpıcı açıklamalarda bulundu. Salgının bir türlü yavaşlama emaresi göstermediğini belirten Fontana, “Rakamlar trendin artmaya devam ettiğini gösteriyor” diye konuştu.

Hükümetten kısıtlamaları artırmasını istediklerini ve bu kapsamda ordunun devreye girmesi için anlaşmaya vardıklarını ifade eden Fontana, “Talebimiz kabul edildi. 114 asker Lombardiya genelinde görev yapacak. Hala çok az ama pozitif bir başlangıç” dedi.
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