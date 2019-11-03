Samanyolu Haber /Dünya / İtalya'dan o hava şirketi için yasaklama hazırlığı /03 Kasım 2019 22:02

İtalya'dan o hava şirketi için yasaklama hazırlığı

İtalya o havayolu şirketinin uçuşlarını, Orta Doğu'daki savaş bölgelerine silah taşıma iddiası nedeniyle yasaklamaya hazırlanıyor.

SHABER3.COM

İtalya, Orta Doğu'daki savaş bölgelerine silah taşımakla suçlanan İranlı Mahan Air hava yolu şirketinin uçuşlarını yasaklamaya hazırlanıyor.

İtalyan sivil havacılık kurumu ENAC, yaptığı yazılı açıklamada Mahan Air şirketinin Roma ve Milan'a yaptığı seferlerin aralık ayının ortasından itibaren son bulacağını duyurdu.

İranlı Hava Yolları Birliği, yasağı doğrulayarak, "Ülkemize yaptıkları baskıdan sonra Amerikalılar İtalya'ya da Roma ve Milan'a giden Mahan Air uçuşlarını durdurması için baskı yaptı." açıklamasında bulundu.

2011 yılından bu yana Mahan Air'e yaptırım uygulayan Amerika Birleşik Devletleri, şirketin Orta Doğu'ya silah taşıdığı ve İran Devrim Muhafızları'na yardım yaptığı iddiasında bulunuyor.

ABD'nin baskıları sonrasında önce ocak ayında Almanya, ardından mart ayında Fransa, hava yolu şirketinin uçuşlarını engellemişti. İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ise ekim ayında Amerikan mevkidaşı ile yaptığı bir görüşmede benzer bir karar alacaklarını açıklamıştı.

1992 yılında kurulan ve ülkenin ilk özel hava yolu şirketi olan Tahran merkezli Mahan Air, İran'ın en fazla noktaya uçuş yapan şirketi olma özelliğini de taşıyor.
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