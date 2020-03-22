Samanyolu Haber /Dünya / İtalya'dan radikal karar /22 Mart 2020 11:19

İtalya'dan radikal karar

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ülkede zaruri faaliyetleri olmayan tüm işyerlerinin kapatılması talimatını verdi. Aldıkları önlemlerin 'sert' olduğunu kabul eden Başbakan Conte, "Bunun farkındayım ama başka alternatif yok." dedi.

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İtalya'da son 24 saatte 793 kişinin daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmesi üzerine önlemleri sıkılaştıran İtalya hükümeti stratejik faaliyet gütmeyen tüm şirketlerin 3 Nisan'a kadar kapatılacağını açıkladı.

İkinci Dünya Savaşı sonrası en büyük krizi yaşadıklarını belirten İtalya Başbakanı Conte, "Şu aşamada direnmek zorundayız. Sadece bu şekilde kendimizi koruyabiliriz." diye konuştu.

"Süpermarketlerde yarışa ya da kuyruğa gerek yok." diyen Conte, süpermarketlerin, gıda ürünleri satan dükkanların, eczanelerin, postane ve bankaların açık kalmaya devam edeceğini bildirdi. 

Conte, tüm doktor ve sağlık çalışanlarının yanı sıra sivil savunma, ordu görevlilerinin ülke genelinde topyekun her gün olağanüstü mücadele verdiğini anlattı. 

Başbakan Conte'nin açıkladığı yeni tedbirlerin 3 Nisan tarihine kadar olduğu belirtildi.

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