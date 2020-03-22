İtalya'dan radikal karar

İtalya'da son 24 saatte 793 kişinin daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmesi üzerine önlemleri sıkılaştıran İtalya hükümeti stratejik faaliyet gütmeyen tüm şirketlerin 3 Nisan'a kadar kapatılacağını açıkladı.







İkinci Dünya Savaşı sonrası en büyük krizi yaşadıklarını belirten İtalya Başbakanı Conte, "Şu aşamada direnmek zorundayız. Sadece bu şekilde kendimizi koruyabiliriz." diye konuştu.



