Samanyolu Haber /Dünya / İtalya'dan sevindirici haber /12 Nisan 2020 19:28

İtalya'dan sevindirici haber

Corona virüsü salgınında ABD'den sonra en çok ölümlerin yaşandığı İtalya'da ölü ve vaka sayısı açıklandı. Ülkede son 24 saat içinde ölü sayısı 431 artarak 19 bin 899'a yükseldi. İtalya'da bir gün içinde yaşanan ölümler, günler sonra 500'ün altına indi.

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İtalya Sivil Savunma Ajansı’nın açıkladığı verilere göre, ülkede bir gün içinde 4 bin 92 yeni vaka teyit edildi. İtalya’da vaka sayısı 156 bin 363’e yükseldi.

Önceki günlerde salgının Avrupa'daki merkezi olan anılan İtalya'da vaka ve ölüm oranlarında düşüş devam ediyor. İtalya’da bir günde en yüksek ölümün yaşandığı ve 919 kişinin öldüğü 27 Mart tarihinden sonra ölüm oranları ilk kez 500’ün altına indi.

İtalyan yetkililer, 21 Mart'ta görülen 6 bin 557 vakanın ardından teyit edilmiş vaka sayısında günden güne düşüş yaşandığını, bu durumun umut verici olduğunu belirtmişti. İtalya'da günlük vaka sayıları önce 5 binden 3 bine kadar geriledi.

KARANTİNA UYGULAMASI UZATILDI

İtalyan hükümetin yeni aldığı karara göre, ülke genelinde süren karantina uygulamasının süresi 3 Mayıs’a kadar uzatıldı.

AVRUPA’DA SALGININ YENİ MERKEZİ İSPANYA

Dünya genelinde ABD, vaka ve ölüm oranlarında İtalya'yı geçerken, Avrupa'nın yeni salgın merkezi de İspanya oldu.

ABD'de bugüne kadar 20 binden fazla insan hayatını kaybetti, 530 binden fazla insan karantina altına alındı. İspanya'da ise toplam ölü sayısı 17 binin üzerinde olurken, vaka sayısı da 166 bini geçti.

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