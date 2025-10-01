Samanyolu Haber /Dünya / İtalya'dan sonra İspanya da Sumud Filosu'ndan desteğini geri çekti! /01 Ekim 2025 20:51

İtalya'dan sonra İspanya da Sumud Filosu'ndan desteğini geri çekti!

İspanya, İtalya’nın ardından Küresel Sumud Filosu’na "Yüksek riskli sulardan uzak durun" çağrısı yaptı. Her iki ülke de donanma gemilerini geri çekti.

İtalya’nın ardından İspanya da Küresel Sumud Filosu’na 'yüksek riskli bölgelere girmeme' uyarısı yaptı. Madrid yönetimi, kendi donanma gemilerinin de Gazze açıklarında İsrail tarafından 'yasaklı bölge' ilan edilen sulara girmeyeceğini duyurdu. İspanya’nın Dijital Dönüşüm Bakanı Oscar Lopez, basına yaptığı açıklamada, "Küresel Sumud Filosu’ndan oldukça net bir ricamız var; tehlikeli sulara girmeyin" dedi. Lopez ayrıca, İspanya’nın gönderdiği destek ekibinin de daha önce Madleen ve Mavi Marmara olaylarının yaşandığı bölgelerden uzak duracağını vurguladı.

İTALYA DA BENZER BİR ÇAĞRI YAPMIŞTI
Benzer bir çağrı daha önce İtalya’dan gelmişti. Başbakan Giorgia Meloni, 30 Eylül akşamı, hem İtalyan gemilerine hem de Sumud Filosu’na seslenerek "Derhal misyonunuzu durdurun" uyarısında bulunmuştu. Meloni, İsrail ile devam eden çatışmaların ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze Barış Planı çerçevesinde kurulan 'hassas dengeyi' bozabileceğini savunmuştu.

İtalya ve İspanya, 23 Eylül gecesi Yunanistan açıklarında Sumud Filosu’na yönelik düzenlenen dron saldırısı sonrasında filoya destek için askeri gemiler göndermişti. Her iki ülkenin donanma unsurları, 23 Eylül’den bu yana filoya eşlik ediyordu. Bu arada Sumud Filosu, Gazze'ye gitmekte kararlı olduğunu duyurdu.
