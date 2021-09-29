Samanyolu Haber /Gündem / İtalyan bankadan rekor dolar tahmini /29 Eylül 2021 14:32

İtalyan bankadan rekor dolar tahmini

Merkez Bankası’nın geçen hafta yapmış olduğu 100 baz puanlık faiz indirimi sonrasında İtalya merkezli Unicredit bankasından enflasyon ve dolar tahmini geldi.

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Unicredit ekonomistleri, Merkez Bankası’nın faiz indiriminin devam edeceğini ve yıl sonuna kadar 300 bazlık puanlık bir indirim dizisi beklediklerini açıkladı. Ekonomistler, dolar/TL’nin yıl sonunda 9,30, 2022 sonunda ise 10,40 olacağı tahmininde bulundu. Ekonomistlerin Euro/TL için 2021 sonu tahminleri ise 11,07 seviyesinde oldu.

Unicredit, yayımladığı araştırma raporunda Türk ekonomisi için 2021 büyüme tahminlerini yüzde 7,5’ten yüzde 9,7’ye çıkarırken yıl sonunda enflasyonun yüzde 18,4 olmasını beklediklerini duyurdu.

Türk ekonomisi için 2022 büyüme tahminlerini de yüzde 3,5’ten yüzde 5,5’e çıkaran Unicredit ekonomistleri, bu revizyonda beklenenden erken başlayan parasal gevşeme döngüsünün ve 2021’deki kuvvetli büyümenin etkili olduğunu ifade etti.

Faiz indirimi beklentilerinin yerel tahvil piyasasına girişleri artırabileceğini belirten Unicredit, bunun Türk lirasındaki kısa vadeli riskleri bir miktar sınırlayabileceğini vurguladı.
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