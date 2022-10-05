İtalyan basınından 'Karagümrük' eleştirisi

Geçtiğimiz sezon Volkan Demirel'in çalıştırdğı Karagümrük, yeni sezona ise İtalya'nın eski yıldızlarında Andrea Pirlo ile başladı.





Sezon öncesi yıldız ismin Türkiye'deki performansı merakla beklenirken, art arda gelen başarısız sonuçlarla beraber bu durumun İtalyan basınına da yansıdığı ifade edildi.







Cumhuriyet'te yer alan habere göre Andrea Pirlo yöneteminde yeni sezona başlayan Fatih Karagümrük'ün, ligde geride kalan 8 haftadaki performansı İtalyan basınında yer aldı. Andrea Pirlo yöneteminde yeni sezona başlayan Fatih Karagümrük'ün, ligde geride kalan 8 haftadaki performansı İtalyan basınında yer aldı.

EN BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI





POZİSYONU RİSK ALTINDA





Süper Lig'de Başakşehir, Adana Demirspor, Konyaspor ve Galatasaray'ın 17 puanla zirvede yer almaları sürpriz olarak değerlendirilirken, sezon başındaki en büyük hayal kırıklığının Pirlo'nun Fatih Karagümrük'ü olduğu belirtildi.İstanbul ekibinin, İtalyan teknik adam yönetiminde 7 maçta sadece MKE Ankaragücü'nü mağlup ettiği ve 6 puan topladığı vurgulanırken, Pirlo'nun pozisyonunun risk altında olduğu öne sürüldü.